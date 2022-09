Adamantina pleiteia nova vinda de voluntário do Japão para atuar no Atletismo local

Ao todo, 12 cidades da Nova Alta Paulista foram certificadas no Ranking Ambiental Paulista, do PMVA (Programa Município Verde Azul), divulgado no final do mês de agosto. Em todo Estado, mais de 200 cidades figuram no ranking do PMVA, que é de iniciativa da Sima (Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente) e com a certificação dos municípios que se destacaram ao longo de 2021 pelos trabalhos na implementação de políticas públicas e ações sustentáveis.

Adamantina ainda foi reconhecida com o Prêmio Governador André Franco Montoro, que concede honraria aos municípios melhores colocados em cada UGRHI (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos). O prefeito de Adamantina, Márcio Cardim (União Brasil), atribui a boa colocação do município, 26º no ranking do PMVA, ao trabalho administrativo desempenhado frente à questão ambiental. Cardim relata que o prêmio é um reconhecimento aos programas sustentáveis desenvolvidos em Adamantina, entre eles, o projeto de compostagem “Euroclima Plus” e o programa de eficiência energética.

SOBRE O PMVA

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, o Programa Município Verde Azul tem o objetivo de medir e apoiar a eficiência da gestão sustentável com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. Para que um município seja qualificado, é necessário atingir a pontuação mínima exigida (40 pontos), considerando as notas obtidas nas 10 diferentes diretivas: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.