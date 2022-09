Procon de Adamantina orienta sobre rematrícula em escola particular

Com a aproximação do final do ano e as festividades de Natal, a secretária de desenvolvimento econômico, Luciana Pereira, o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei da Silva e representantes do Fundo Social, participaram de uma reunião com o objetivo de elaborar a programação que envolve a chegada do Papai Noel.

Evento tradicional na cidade há 17 anos, existe sempre uma grande expectativa para o “Natal Mágico”.

Para este ano, a programação envolve o “acender das luzes de Natal”, momento em que todas as luzes que estarão instaladas em diferentes pontos da cidade serão acesas para iluminar a chegada do bom velhinho. A previsão é que este momento aconteça no mês de novembro.

Em dezembro, Adamantina terá a chegada do Papai Noel. Como em todos os anos, a vinda do bom velhinho é cercada de mistério! Será realizada ainda uma parada de natal além do evento de premiação das lojas que participarem do concurso “Natal Mágico”.

“Estamos preparando uma programação especial, afinal essa época do ano é um momento muito aguardado. O nosso objetivo é estimular a economia da cidade, por isso estamos investindo recursos próprios e, ainda, realizando um concurso, para motivar os comerciantes a enfeitarem as suas lojas. Desta forma, conseguimos colocar mais gente na rua e atrair visitantes de toda região, fomentando ainda mais o comércio local.”, afirma a secretária de desenvolvimento econômico, Luciana Pereira.