“Penso, sim, em ser candidato a prefeito”, revela Alcio Ikeda Jr sobre as eleições de 2024

Uma segunda-feira atípica na rotina escolar de muitos estudantes do ensino médio que estão prestes a encarar o vestibular e já de olho no futuro. Pelo menos foi assim pra quem teve a oportunidade de prestigiar a Feira de Profissões Unoeste que começou hoje (19) no Salão do Limoeiro, campus 2 de Presidente Prudente. Durante os períodos da manhã e tarde, o local ficou bem movimentado. Além de professores, 1.641 alunos de 25 escolas prestigiaram as atrações dos estandes e as oficinas práticas desenvolvidas em diversos locais do campus. Com o lema “Experimente Seu Futuro”, a programação da Feira que envolve todos os cursos de graduação segue até sexta-feira (23).

Até lá, a expectativa é a de que cerca de 10 mil alunos de 150 escolas já confirmadas no evento, passem pelo local. São escolas da região de Presidente Prudente e diversas outras dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. A programação mobiliza acadêmicos, professores e coordenadores da Unoeste e tem como principal objetivo ajudar o aluno do ensino médio a escolher o curso que mais se encaixa em seu perfil.





De Maracaí, o aluno do terceiro ano do ensino médio, João Vitor Barbosa, veio junto com a turma da Escola Estadual Maria Aparecida Galharine dos Santos. Pensando desde já em prestar vestibular para a área da saúde, ele ficou encantando como estande da Radiologia, que é um curso superior de tecnologia oferecido pela Unoeste. “Eu me interesso bastante pela área e ela [Geovanna Cristina Lima Oliveira – acadêmica do 2º termo de Radiologia] tá explicando de uma forma que me faz brilhar os olhos, tá demais. Eu nunca tinha vindo aqui, mesmo sendo do grêmio estudantil da Galharine. Está excelente a Feira”, disse em tom de entusiasmo.

A Geovanna elogiada pelo João Vitor estava mesmo muito empenhada em compartilhar um pouco do que já aprendeu em quase um ano de curso. Uma a uma, e sob supervisão de uma professora, ela ia apresentando ao João Vitor e outros visitantes as ferramentas de proteção radiológica, a exemplo de protetores normalmente usados em exames de raio-X e que protegem da radiação regiões como o tórax, tireoide e outras partes do corpo. “É legal estar aqui, a energia está incrível e estou adorando contar um pouquinho do que já aprendi pra quem vem nos visitar. Minha ideia é trazer gente pra essa área que eu me apaixonei. Tenho observado também que a galera gosta de ver as imagens de radiografia na parede, além da imagem projetada em 3D. Quando tenho um tempinho livre vou visitar outros estandes porque está tudo sensacional”, completou ela.

No estande de Medicina, o que chamava a atenção era a mesa interativa da Sala Betha. As amigas Isabelly Brito e Beatriz Bordin, ambas de 16 anos e estudantes do 2º ano do ensino médio do Colégio Átomo, ficaram encantadas porque vislumbram o curso como futura profissão. “Eu estou achando muito didático, bem legal a estrutura do estande. Sempre quis fazer medicina, sempre foi meu sonho. E a estrutura da Unoeste pra Medicina é incrível”, elogiou Brito. “Tá lindo isso aqui, e paramos aqui porque medicina também é minha primeira opção de faculdade. Desde pequena eu sempre quis ser médica”, completou a amiga dela.

No estande de Biologia, a acadêmica do 8º termo, Gabriela Dundes Gomes, dizia que a Feira representa pra ela o momento para aplicar na prática o que já aprendeu, por meio das explanações aos visitantes. “Além de aprendermos muito com as dúvidas deles, a gente também pode mostrar o que aprendemos durante o curso e todas as possibilidades dessa área. E tá demais porque a Feira voltou a ser presencial, o que se torna muito mais interessante pra quem participa trabalhando ou visitando”, lembrou.

Projeto Betha

A tecnologia presente nos laboratórios da Unoeste também está oferecendo um mergulho na “imersão tecnológica” pra quem visita a Feira e conhece de perto o espaço do Projeto Betha. Nele, os visitantes têm contato com recursos tecnológicos como holografias, mesas interativas, metaverso, peças em 3D e até games. São equipamentos que no dia a dia já fazem parte da Sala Betha, uma realidade diferenciada da Unoeste e que está presente nos campi de Prudente, Jaú e Guarujá. As salas nesse modelo são muito usadas por professores e acadêmicos de vários cursos desses campi no processo de ensino e aprendizagem.

Passeio no trenzinho

Além das atrações dos estandes e oficinas práticas, os visitantes também podem passear de trenzinho e conhecer toda a estrutura do campus II. O tour ocorre em dois períodos, enquanto as oficinas são realizadas de manhã, por volta das 9h45, e à tarde por volta das 15h. No passeio, os visitantes conhecem vários locais, entre eles a horta, que dispõe de uma área de 8 mil m² e é inteiramente dedicada ao desenvolvimento prático; a marcenaria, que existe desde 1982 e confecciona cadeiras, mesas, armários, placas, murais, portas e todos os artigos de madeira que a instituição utiliza; a usina solar fotovoltaica, considerada a maior do estado de São Paulo no modelo de geração distribuída autoconsumo; e o hospital veterinário, considerado uma referência no oeste paulista. Na chácara da Zootecnia, outro local por onde passaram, aproveitaram o cenário para fazer fotos.

Matriculado na Escola Estadual Profª Angélica de Oliveira, em Álvares Machado, o estudante do 2º ano do ensino médio, Victor Hugo Azevedo de Lima, adorou o passeio. “Primeira vez que eu venho junto com a turma da Fundação Mirim e estou achando tudo maravilhoso. A Unoeste tem uma baita estrutura dentro desse campus 2 que eu mesmo não conhecia. Eu por exemplo quero fazer faculdade de Administração aqui. Visitei o estande deles e fui muito bem atendido. Tá tudo nota 10”, finalizou.

Escolas visitantes

No primeiro dia da Feira de Profissões, passaram pelos estandes e oficinas práticas durante a manhã as seguintes escolas: Colégio Objetivo de Dracena; Escola Estadual Monsenhor Sarrion; Escola Estadual Coronel Francisco Whitacker; Sesi 284 Prudente; Escola Estadual Profª Adalgisa Cavezzale de Campos; Escola Municipal de Ensino Infantil e Suplência Monteiro Lobato; Escola Estadual José Quirino Cavalcante; Etec Dr. Luiz César Couto, de Quatá; Sesi de Santo Anastácio; Colégio Estadual Santa Inês; Escola Estadual Coronel João Gomes Martins; Escola Estadual Marechal do Ar Márcio de Souza e Mello; Escola Estadual Alberto Santos Dumont; Escola Estadual Alfredo Westin Júnior; Colégio Alpha; Sesi Antônio Scalon; Escola Estadual Fátima Aparecida Costa Falcon; Escola Estadual Dom Bosco; e Escola Estadual Dr. José de Souza.

À tarde, marcaram presença as seguintes unidades educacionais: Escola Estadual Águia de Haia; Escola Estadual Profª Maria Aparecida Gualharine de Souza; Colégio Champagnat; Sesi de Álvares Machado e mais turmas do Colégio Átomo.

Avaliação positiva

O diretor do Departamento de Marketing da Unoeste, Bruno Dias, avaliou o primeiro dia do evento de forma bem positiva. “Acho que começamos muito bem. Das escolas confirmadas, os alunos todos vieram, então superou as expectativas. É muita interação junto com os coordenadores, as oficinas, muitas inclusive ficaram lotadas ao ponto de termos que abrir segunda e terceira turmas também. Temos certeza que estamos no caminho certo e terça, quarta, quinta e sexta tem muita coisa pra acontecer”, prometeu.

Ele também fez questão de dizer que quem não agendou a visita, pode prestigiar a Feira de Profissões sem problema nenhum. “As escolas que ainda não fizeram sua inscrição, ou algum aluno ou pai de aluno que gostaria que seu filho vivenciasse essa experiência, venha pra cá que receberemos de braços abertos. No período da manhã, das 7h30 às 12, e à tarde das 13h30 as 17h”, concluiu, convidando.

Vestibular 2023

Nesta segunda, a Unoeste também lançou o Vestibular 2023 e os visitantes conheceram com exclusividade as novidades do processo seletivo. Conheça você também as novidades clicando aqui.