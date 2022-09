Prefeitura de Adamantina e parceiros promovem ações durante a Semana Nacional do Trânsito

Entre as atividades está a realização de um simulado de acidente de trânsito com vítimas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento e o Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), realizam em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Saúde, ações durante a Semana Nacional do Trânsito que acontece de 18 a 25 de setembro. Este ano, o tema é “Juntos Salvamos Vidas”.

Na quinta-feira (22) e sexta-feira (23) a programação traz a realização da escolinha de ciclismo, realizada pela Polícia Militar e o Lions Club de Adamantina.

Na oportunidade, os estudantes aprendem a respeito das leis de trânsito, a importância do respeito às normas e, ainda, recebem noções de primeiros socorros com a participação do Corpo de Bombeiros.

Ainda na quinta-feira (22) e sexta-feira (23), será realizada também a panfletagem em pontos da cidade com o objetivo de evidenciar e conscientizar os motoristas sobre a responsabilidade deles no trânsito.

A programação ainda contará com um passeio ciclístico e a formatura da escolinha no sábado (24) para os participantes.





Já no sábado (24), em parceria com o Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina, será realizado o 2º Dia de Treinamento “Simulação de um Acidente de Trânsito com Vítimas”. A ação acontece no Parque dos Pioneiros a partir das 16h.

CAMPANHA “JUNTOS SALVAMOS VIDAS”

Semana Nacional de Trânsito 2022



Quando pensamos em pessoas com o dom de salvar vidas, logo nos vêm à cabeça profissionais da área da saúde, bombeiros, socorristas entre tantos outros sempre presentes em ocorrências ou acidentes.

De fato, estes profissionais trazem na essência e na técnica do ofício esta capacidade e são o nosso conforto e esperança em momentos difíceis, mas se considerarmos que não colocar alguém em risco também é uma forma de salvar, chegamos à clara conclusão: QUALQUER UM PODE SALVAR UMA VIDA.

Ao sair de casa, todos nós temos que nos proteger e com isso, estamos salvando vidas, a sua e a de quem cruza seu caminho. Exatamente porque o contrário é verdadeiro: se você desrespeitar as regras, você coloca sua vida em risco, mas coloca também a vida de quem divide a rua ou a estrada com você.

Por isso, ao transitar, lembre-se do seu poder de salvar vidas e coloque respeito, responsabilidade e cuidado com as pessoas nos seus deslocamentos diários.