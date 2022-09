Prefeitura de Adamantina concede desconto de até 100% em multas e juros de impostos e taxas atrasados

Corrida será realizada no dia 13 de novembro a partir das 8h com a largada no Parque dos Pioneiros

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida Bombeiros Runing que acontecerá no dia 13 de novembro de 2022 a partir das 8h com saída do Parque dos Pioneiros.

O Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina promove a ação e a Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Esporte, Lazer e Recreação e Desenvolvimento Econômico, é parceira nessa iniciativa.

A iniciativa visa mobilizar os atletas amadores da região e de demais localidades que desejem participar, assim como os bombeiros que também praticam a atividade física. A corrida terá 6 quilômetros.

Os interessados em participar devem efetuar sua inscrição no site wxassessoria.com.br até o dia 6 de novembro. O percurso terá 6 quilômetros.

Para o público em geral, o valor da inscrição é R$ 50,00, já para os militares que quiserem participar a taxa é de R$25,00. Tem ainda a opção de caminhada com percurso de três quilômetros e a inscrição é R$ 30,00.

Todos os inscritos receberão um kit contendo:

– 1 camiseta 100% poliamida (obs. não haverá troca do tamanho escolhido no ato da inscrição);

– 1 sacochila

– 1 número de peito com quatro alfinetes (somente aos participantes da corrida);

– 1 pulseira de identificação (somente participantes da caminhada);

– 1 chip eletrônico descartável para cronometragem;

– frutas, isotônico e água;

– 1 medalha de participação para os atletas que concluírem o percurso;

A entrega do kit será realizado no dia 12 de novembro das 13h às 17h no Quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Rua Josefina Dall’Antonia Tiveron nº 300, Centro, e, ainda, no domingo 13 de novembro das 6h30 às 7h30h no local da prova, Academia Espaço VIP, localizada Rua Sebastião Rombaldi nº 121.

Premiação Geral

Serão premiados com troféus os cinco primeiros colocados, tanto masculino quanto feminino. Serão premiados ainda com valores em dinheiro. O primeiro receberá R$ 600; o segundo R$ 400,00; o terceiro R$ 300,00; 4º colocado R$ 200 e o 5º colocado R$ 100,00.

Aqueles que tiverem dúvidas, poderão entrar em contato pelo e-mail: [email protected]