Neste domingo, 25, tem “Cãominhada” no Parque dos Pioneiros

A preocupação com os animais em geral deve ser constante e com responsabilidade, ainda mais quando se trata de “estimação” como o caso dos cachorros, gatos e outros. Neste cenário mais do que interessante e preocupante quando se trata dos nossos “bichos de estimação”, deve-se considerar que “todo cuidado é pouco” com estes animais tão próximos da convivência familiar.

Cãominhada e Lar dos Velhos

Com tantas preocupações envolvendo este universo canino, o curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão (ProExt), promove a 1ª edição do “Cãominhada” no dia 25 de setembro, domingo, das 8h às 11 horas, no Parque dos Pioneiros (Buracão) de Adamantina.

A inscrição será um quilo de alimento ou um pacote de fralda geriátrica, tendo em vista que a “Cãominhada” busca dar apoio às atividades desenvolvidas em benefício da comunidade local pelo “Lar dos Velhos”.

Coordenação, execução e parcerias

As atividades de extensão previstas estão sendo coordenadas pelos docentes do curso de Medicina Veterinária da UniFAI, Prof. Me. Vinícius Buffon Maion e Prof.ª Dra. Daniela Tozadore Cabas.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Dr. Alexandre Wolf, “a Cãominhada é muito importante para a comunidade e a UniFAI, sobretudo para aproximar a população ao pet, seu melhor amigo. O curso de Medicina Veterinária se engrandece com mais este evento”.

Nesse contexto plural para a comunidade adamantinense, bem como da região, deve-se registrar a preocupação mediada entre a proposta acadêmica com atividades voltadas para a comunidade.

Ainda, nesta perspectiva, o Prof. Vinícius destaca que “realizar a conscientização da população sobre a castração de fêmeas de animais de pequeno porte é uma forma de prevenir o câncer de mama, colaborando com a redução da ocorrência de tumores mamários, através a realização de esterilização de cadelas e gatas, com isso, contribuindo com o controle populacional”.

A participação comunitária torna-se fundamental nessas atividades direcionadas para a “população pet”, considerando que os alunos do curso de Medicina Veterinária “farão orientações pediátricas e entregarão os flyers do Outubro Rosa. A sociedade de Adamantina e da região poderão participar do evento levando seu animal para um desfile, que terá premiação, distribuição de brindes (parcerias) e divulgação do Outubro Rosa”, conforme destacou o Prof. Vinícius.