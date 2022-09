Moradores apontam problema e pedem vistoria nas casas do Conjunto Azaleia

Vivenciando uma excelente fase na cena cultural, Adamantina será palco de mais uma peça de teatro. No próximo dia 30 de setembro, sexta-feira, às 20 horas, no anfiteatro Fernando Paloni, acontece a encenação de “A Terceira Margem do Rio”. A entrada é gratuita e serão disponibilizados 250 lugares no momento do evento.

Baseado na obra de João Guimarães Rosa, o espetáculo encena a história de um homem que, desde criança, lamenta a estranha partida de seu pai.

Aberta a múltiplas interpretações, a narrativa trata de temas como valores familiares, amor, loucura e solidão. Tudo com uma trilha sonora especial, que ressalta profundamente a alma, levado a questionar o próprio existir humano. “Depois do rio, há sempre uma terceira margem que os olhos não podem ver, mas o coração pode sentir”.

Trata-se de um monólogo encenado por Marcus Andrade, ator da Mênades & Sátiros Cia. De Teatro, desde 2012. Ele é professor de artes da Prefeitura de Osvaldo Cruz e também fará um workshop para os alunos do curso de teatro da Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina, no sábado (1º. De setembro), às 14 horas.