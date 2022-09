Capotamento deixa homem ferido na SP-294

Após denúncias de comerciantes a Polícia Militar de Parapuã deteve três moradores de Osvaldo Cruz com dinheiro falso no comércio local. Após denúncias de comerciantes a Polícia Militar de Parapuã deteve três moradores de Osvaldo Cruz com dinheiro falso no comércio local.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Portal de Notícias Guia Online Parapuã, duas mulheres e um rapaz que seria menor de idade, vieram até o município com um gol de cor preta. O veículo foi estacionado em uma Rua isolada e os mesmos foram a pé até o comércio com o objetivo de trocar as notas.

Após um comerciante ser prejudicado com uma das notas falsas a Polícia foi comunicada e rapidamente localizou os acusados.

Com eles foram apreendidos mil reais em notas falsas. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil que tomou ciência dos fatos. Os envolvidos serão ouvidos e eventuais responsabilidades serão aplicadas pelo crime de moeda falsa.