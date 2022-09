Polícia Civil recupera moto que havia sido furtada

O motorista de um veículo Gol sofreu ferimentos em acidente ocorrido na Rodovia Miguel Gantus (SP-383), na manhã desta segunda-feira, dia 19.

O capotamento aconteceu na altura do quilômetro 15 por volta das 07h30 e foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária, equipe do cabo Torrente e cabo Liberato, com apoio da DER, Luiz Carlos e Genésio, e Corpo de Bombeiros Tupã.

De acordo com informações, a vítima trafegava com um Gol, placas Mercosul, no sentido Tupã a Queiroz e no local do fatos, devido um desnível do asfalto, o condutor perdeu controle direção no veículo que capotou.

O motorista, que estava sozinho, foi conduzido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros para atendimento médico no Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã.