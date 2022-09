Capotamento na Euclides da Cunha deixa 3 feridos em Meridiano

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do FocoNews, duas vítimas do sexo masculino que estavam no veículo que fazia a rotatória do JACB para o Centro de Jales foram ejetadas para fora do carro. Ambos foram socorridos conscientes e orientados, um com escoriações e o outro com ferimentos mais graves e sinais de fratura na região pélvica.

No outro veículo de cor preta, que seguia sentido Centro/Bairro, uma vítima do sexo feminino foi socorrida também consciente e orientada. Neste veículo os airbags foram acionados.

Em socorro às vítimas, compareceram na ocorrência unidades de resgate do Corpo de Bombeiros de Jales e SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eles foram conduzidos em um primeiro momento para atendimento médico na UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento de Jales.

As causas do acidente devem ser investigadas pela polícia.