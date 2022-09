UniFAI aplica provas de Processo Seletivo para funções administrativas neste domingo, 18

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abriu nesta semana o período de inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, com o objetivo de preenchimento permanente de empregos públicos de professor em disciplinas dos cursos de Biomedicina, Ciência da Computação, Direito, Engenharia Civil, Fisioterapia e Nutrição.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 de outubro exclusivamente pelo hotsite www.unifai.com.br/concursos, ao valor de R$ 250.

O Concurso Público prevê a contratação de um professor de Biomedicina para a disciplina de Hemoterapia e Banco de Sangue por meio de contrato em regime de hora-aula, em conformidade com o Plano de Carreira (Lei Complementar Municipal nº 14, de 26/03/1999) e o Regimento Unificado. A exigência é que o profissional tenha graduação em Biomedicina e título de mestre ou doutor na área ou áreas afins.

Para o curso de Ciência da Computação, há uma vaga de docente para a disciplina de Engenharia de Software I/II. O candidato deve ter formação em Ciência da Computação ou Tecnologia em Análises e Desenvolvimento de Sistemas e título de mestre ou doutor na área ou áreas afins.

Em Direito, a vaga é para docente de Direito Civil. O interessado precisa ser graduado em Direito e possuir título de mestre ou doutor na área ou áreas afins.

Para Engenharia Civil há duas vagas, sendo uma para docente da disciplina de Arquitetura e Urbanismo e outra para professor de Sistemas Hidráulicos Prediais. No caso da primeira vaga, o candidato deve ser formado em Arquitetura e Urbanismo e ter título de mestre ou doutor na área ou áreas afins. Já na segunda vaga, é preciso ter graduação em Engenharia Civil e título de mestre ou doutor na área ou áreas afins.

No caso de Fisioterapia há uma vaga para a disciplina Instrumentação de Avaliação Clínica em Fisioterapia, cujo interessado deve, segundo o Edital, ser graduado em Fisioterapia e possuir título de mestre ou doutor na área ou áreas afins. E, em Nutrição, a contratação será de um docente para Nutrição em Saúde Coletiva. Esse profissional precisa ter graduação em Nutrição e título de mestre ou doutor na área ou áreas afins.

Fases do concurso

O Concurso será realizado em duas fases. Na Fase 1, a prova escrita, marcada para 16 de novembro a partir das 9 horas no Câmpus II, será em forma de redação e versará sobre um tema sorteado, com duração máxima de duas horas. A prova didática, prevista para 17 ou 18 de novembro também no Câmpus II, consistirá em forma de aula teórica simulada em nível de graduação, com duração de no mínimo 30 e no máximo 40 minutos sobre o mesmo tema sorteado para a prova escrita para a disciplina que o candidato se inscreveu e será avaliada pelos critérios de avaliação constantes no Edital.

Já na Fase 2, a prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada pela Pró-Reitoria de Ensino (ProEns) e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ProPPG), suportadas pela Procuradoria Jurídica da UniFAI, no dia 21 de novembro no Câmpus I. Serão avaliados nesta fase apenas os candidatos aprovados na primeira fase e que tenham entregado os documentos no dia da prova didática.

A classificação preliminar será publicada na imprensa local e no Portal da UniFAI em 23 de novembro e a classificação final e homologação dos resultados no dia 1º de dezembro.

Mais informações podem ser obtidas no Edital nº 18/2022, disponível no Portal da UniFAI (www.unifai.com.br).