Feira de Profissões levará visitante a experimentar o futuro

Evento da Unoeste será realizado de 19 a 23 de setembro no Salão do Limoeiro, campus 2; serão 27 estandes e cerca de 50 oficinas práticas aos interessados

Imagine você visitar um salão e nele encontrar um universo de profissões distintas lado a lado, e especialistas de diversas áreas à disposição só para tirar suas dúvidas sobre o que você almeja para o futuro? Bacana, não é mesmo?! Pois é com essa proposta que a Feira de Profissões Unoeste, neste ano com o tema “Experimente Seu Futuro”, volta a ser realizada de forma presencial – em 2020 não teve por conta da pandemia e em 2021 aconteceu totalmente online. Será uma semana inteirinha, de 19 a 23 de setembro, no Salão do Limoeiro, campus 2, de uma programação que incluí desde visitações aos estandes a oficinas práticas sobre o curso que cada visitante demonstrar interesse.

A Feira envolve todos os cursos de graduação oferecidos pela universidade e é realizada numa ação conjunta que envolve as coordenações dos cursos, professores e acadêmicos. O objetivo é ajudar o aluno do ensino médio, seja de escola pública ou particular, a escolher o curso que mais se encaixa em seu perfil. É por isso que além das visitações, o participante terá contato prático com as graduações nas oficinas ofertadas. Até agora, 150 escolas já confirmaram presença na feira. Juntas elas devem levar cerca de 10 mil alunos de diferentes cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Por isso, a expectativa é de que por dia passem pelo Salão do Limoeiro cerca de 2 mil pessoas.

Os visitantes poderão conhecer graduações em todas as áreas do conhecimento, nas modalidades presencial e EAD, além dos cursos técnicos. São 27 estandes, onde professores e universitários apresentam um pouco do curso e da profissão para os participantes. Além das atrações dos estandes, o diretor de Marketing da Unoeste, Bruno Dias, explica que a Feira também terá cerca de 50 oficinas. Será o momento em que o estudante do ensino médio terá contato ainda mais próximo com a área de interesse.

“A ideia é aproximar o aluno do ensino médio da realidade da sua futura profissão, com o objetivo de colocá-lo em contato com professores, profissionais e futuros colegas de curso, o que o auxiliará em uma decisão mais segura. Ele também terá contato com a estrutura da universidade e de seus cursos com atividades práticas. Por exemplo, o aluno que tem interesse em Medicina Veterinária, além de conhecer o curso no estande, também poderá conhecer na prática como é aprender no maior Hospital Veterinário da região”, explica ele.

Atrações e tecnologia de ponta

Além da visitação aos estandes e participação em oficinas, a organização preparou várias outras atrações para os alunos que visitarem a Feira de Profissões. Haverá bate-papo com professores e universitários, orientação profissional com o curso de Psicologia para quem tem dúvida da área que pretende seguir, e muita atrações recreativas. A tecnologia de ponta, cada vez mais presente nos laboratórios da Unoeste, também estará aos olhos do público que vai literalmente mergulhar numa “imersão tecnológica exclusiva”. É que quem passear pelo local vai poder conferir de perto, por meio do Projeto Betha, recursos tecnológicos como holografias, mesas interativas, metaverso, peças em 3D e até games.

São equipamentos que no dia a dia já fazem parte da Sala Betha que é considerada um dos laboratórios mais modernos da universidade. A Sala Betha hoje é uma realidade diferenciada e que está presente nos campi de Prudente, Jaú e Guarujá, e muito usada por professores e acadêmicos de vários cursos no processo de ensino e aprendizagem.

Haverá também a entrega de brindes por meio de dinâmicas durante o evento. Aos professores das escolas visitantes em acompanhamento com as turmas, um espaço diferenciado foi criado para melhor atendê-los também, de modo que se sintam confortados enquanto os estudantes participarem das atividades. Neste espaço, os professores serão recepcionados pelo curso de Gastronomia e também pela equipe da Pós Unoeste. E enquanto esperam, poderão visitar a Exposição Fotográfica “50 Anos Unoeste” no saguão do Bloco B3, ou ainda acompanhar os alunos nas oficinas caso queiram.

Vestibular 2023

Um outro ponto forte do evento será o lançamento oficial do Vestibular 2023 da Unoeste. Os visitantes conhecerão com exclusividade as novidades do processo seletivo. O diretor de Marketing da universidade conclui dizendo que toda a estrutura da Feira foi pensada para atender da melhor maneira possível os visitantes.

“Estamos completando três anos sem a Feira de Profissões presencial, e trata-se do maior evento da região com essa finalidade, e um dos principais do estado de São Paulo. Aqui os alunos do ensino médio terão a oportunidade de vivenciar na prática experiências ímpares em uma universidade que é referência nacional e que tem uma das melhores estruturas do país. Com isso a Unoeste cumpre a sua missão de apresentar a esses jovens o universo do ensino superior e as oportunidades de carreiras para o mercado, que certamente fará toda a diferença em suas escolhas e futuro”.

Funcionamento

A Feira das Profissões começa pra valer a partir de segunda-feira (19). Ela funcionará até o dia 23, em dois períodos: das 8h às 12h (manhã) e das 13h30 às 17h (tarde). A entrada é de graça.