Camda novamente é destaque no ranking das 1.000 melhores e maiores empresas da Revista Exame

A revista Exame publicou, como de costume, o ranking das 1.000 melhores e maiores empresas brasileiras. Juntas elas registram uma receita líquida de R$ 6,26 trilhões e um patrimônio avaliado em R$ 18,6 trilhões.

A premiação “Melhores e maiores” deste ano avaliou empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação. A metodologia e a avaliação das empresas que participaram este ano do prêmio foram realizadas pelo Ibmec, com participação de um comitê executivo da Exame.

As 1.000 empresas consideradas foram divididas em 17 categorias principais, além dos setores de cooperativas e de empresas de educação, organizadas por ordem de faturamento. No ranking das maiores cooperativas, a Camda ocupa a 9ª colocação (por receita, lucro líquido, patrimônio líquido e ativo total).

Para realização das análises das empresas foram considerados três critérios: resultados contábeis-financeiros, crescimento e ESG.

“O cooperativismo brasileiro mostra cada vez mais sua grandeza assim como a capacidade que o modelo tem de prosperar e crescer em diversas áreas. Muito importante para nós, da Camda, estarmos nesta colocação (9º lugar) entre as maiores cooperativas do Brasil no setor de cooperativas. Mostra que a união de pessoas realmente faz a diferença”, apontou Osvaldo Kunio Matsuda, diretor presidente da Camda.

“Pequenos, médio e grandes empreendedores cooperativados tornam-se a ferramenta principal na grandeza do mercado. E de nossa parte, damos todo o suporte necessário para o desenvolvimento do cooperado e do cooperativismo no Estado”, finalizou Osvaldo.