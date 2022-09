Acidente deixa dois feridos em estado leve, um grave e um morto

Os presos também eram tratados pela polícia como desaparecidos



O corpo do adamantinense Everton Marcelo dos Passos, apelido de “Xuxa” de 39 anos que estava desaparecido desde o dia 6 de setembro foi encontrado na manhã de hoje no Rio Lira, próximo ao anel viário de Sorriso no Mato Grosso.

Segundo informou o portal de notícias R9 News, pescadores teriam encontrado o corpo quando chegaram no local pela manhã. Conhecidos da vítima teriam feito a identificação através das vestes.

Também segundo informou o portal, logo após a localização do corpo de Everton, os outros dois adamantinenses que à princípio também eram tratados como desaparecidos, se entregaram na Delegacia de Polícia de Comodoro. Os três seriam amigos.



Eles são os principais suspeitos de assassinarem Everton e desovarem o corpo nas águas do rio utilizando-se de uma propriedade rural que fica as margens.



Rastros de uma caminhonete também foram identificados pela Polícia Militar que concedeu entrevista e deu detalhes da localização do corpo.

O Corpo de Bombeiros, Politec e a Polícia Civil foram acionados e compareceram ao local.

O Adamantina Net segue acompanhando o desfecho desta situação trágica e a matéria poderá sofrer alterações a qualquer momento.