Caminhão baú tomba na SP-294 em Adamantina

Durante desencadeamento da Operação “Sufoco” a equipe da Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atendimento de um sinistro de trânsito com vítimas envolvendo dois automóveis.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ao chegar ao local e com a análise da perícia foi identificado que o Toyota/Corolla que transitava no sentido Martinópolis x Osvaldo Cruz possivelmente colidiu na traseira de um caminhão (não identificado), vindo a rodar na faixa de rolamento, momento este em que outro Toyota/Corolla que transitava no sentido contrário colidiu transversalmente com o veículo que estava rodando e capotou em seguida.

Durante o atendimento da ocorrência constataram um total de quatro vítimas, sendo os condutores com ferimentos de natureza leve e dois passageiros, sendo um deles em estado grave e outro que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Ambos os condutores realizaram o teste do etilômetro, obtendo como resultado a quantia de 0,00 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

A pista ficou totalmente interditada até conseguirem fazer operação pare e siga com segurança e depois a liberação de ambos os sentidos.

O local foi devidamente periciado.