Projeto de criação do Programa Médico Adamantinense é vetado pelo Executivo

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, está aplicando a partir de hoje (12), a 2ª dose de reforço contra a COVID-19 no público que tem 30 anos ou mais.

Podem receber o imunizante quem tomou a 3ª dose há no mínimo 120 dias. Aqueles que tiveram COVID-19, precisam esperar pelo menos 30 dias para receber mais uma dose da vacina.

A imunização acontece em todos os postos de saúde do município, das 8h às 16h, todos os dias da semana. A aplicação da 2ª dose adicional para pessoas que tem 40 anos ou mais também prossegue, bem como em profissionais da saúde e pessoas acima de 50 anos podem receber a 2ª dose adicional.

Adolescentes

A aplicação da dose adicional em adolescentes que tem entre 12 e 17 anos também está sendo realizada em todas as unidades básicas de saúde do município.

Crianças de 3 e 4 anos

Além do novo público-alvo, a vacinação também está acontecendo em crianças que têm entre 3 e 4 anos. A orientação é que a aplicação das doses disponíveis sejam destinadas neste primeiro momento em crianças com comorbidades e com deficiências.

Tão logo seja viabilizada a entrega dos imunizantes em quantitativo satisfatório, para realização de primeira e segunda dose, a vacinação de crianças dessa faixa etária poderá ser expandida.

Por isso, a pasta solicita que os pais com crianças desta faixa etária e que tenham comorbidades e com deficiência procurem os postos de saúde, a fim de passarem nome e telefone para agendamento da vacina, conforme o município for recebendo.