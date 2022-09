Homem é preso na SP-294 em Adamantina com Fusca furtado

Familiares de três rapazes de Adamantina – Everton Passos de Andrade (Xuxinha), Matheus Augusto Drago Schnoor e Richard Bortolo – estão mobilizados na internet à procura dos mesmos, tidos como desaparecidos no Mato Grosso. Há uma publicação em um site de notícias do estado mato-grossense com data desta sexta-feira (9), e duas publicações nas redes sociais de familiares, também feitas hoje, sobre os desaparecimentos (mais detalhes abaixo).

As circunstâncias do caso ainda não são oficialmente conhecidas, e são objeto de especulações e diferentes versões, sobretudo em áudios que circulam nos aplicativos de mensagens.

Os fatos teriam ocorrido em Sorriso, cidade mato-grossense de 92 mil habitantes, distante cerca de 400 km de Cuiabá, e mais de 1.600 km de Adamantina.

Quem são?

• Everton Passos de Andrade (Xuxinha)

O portal JKNotícias, de Sorriso (MT), publicou nesta sexta-feira sobre o desaparecimento do adamantinense Everton Passos de Andrade, que tem o apelido de “Xuxinha”, de 39 anos. Conforme a publicação, ele teria desaparecido no dia 6 de setembro último.

Matheus Augusto Drago Schnoor

No Facebook, Maria Luiza D. Schnoor, que é irmã de Matheus Augusto Drago Schnoor, fez nesta sexta-feira uma postagem onde relata sobre o desaparecimento do rapaz e pede empatia e ajuda para localizá-lo. “Pessoal, apenas peço empatia neste momento tão difícil, angustiante e de muito medo e incertezas! No momento meu irmão, Matheus Augusto Drago Schnoor se encontra desaparecido. Peço para que rezem muito para o desfecho dessa história, que consigamos encontrá-lo, que ele volte para nós! Se souberem de qualquer informação que nos ajude na busca, será muito importante. Desde já, agradeço pela compreensão e pelas orações, Deus sabe de todas as coisas, que Nossa Senhora siga sempre à frente de toda situação”, escreveu.

Richard Bortolo

Já em um perfil de amigos, um homem identificado por Padre Gabriel, irmão do médico veterinário Richard Bortolo, fez uma postagem nesta sexta-feira onde também fala sobre o desaparecimento dele, e pede que o conteúdo seja compartilhado. “Olá, queridos. Aqui quem escreve é o Pe. Gabriel. Peço orações pelo meu irmão Richard, que está desaparecido desde ontem na cidade de Sorriso, Mato Grosso. Confiemos no Senhor! Jesus, eu confio em Vós! Compartilhem por favor”, escreveu.