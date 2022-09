Secretaria de Saúde de Adamantina libera 2ª dose adicional contra COVID-19 para pessoas com 30 anos ou mais

Vinculada à Paróquia Santo Antônio, a Capela São Benedito segue em construção. Nos últimos dias foi iniciada uma nova etapa das obras na parte externa do prédio que abriga a capela.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Folha Regional com o membro do Consleho Administrativo da Matriz, Joaquim Sichieri, os trabalhos agora consistem em promover acessibilidade e embelezamento no entorno da Igreja.

“Estamos dando continuidade ao projeto. Concluímos a implantação da calça, e para isso precisamos suprimir as árvores existentes, porém, outras serão plantadas em substituição. Ainda nesta fase será aplicado novo gramado em toda área externa, que também servirá como estacionamento, além da instalação de pérgolas para proteção das janelas e outras pequenas melhorias”, contou.

A São Benedito teve a pedra fundamental lançada em 2014, mas começou a ser construída de forma efetiva em 2016.

Até o momento, segundo Sichieri, foram executados aproximadamente 70% do projeto.

O templo católico fica localizado no cruzamento da Alameda Padre Nóbrega com a Rua Santa Catarina, em meio ao Conjunto Mário Covas, Jardim das Acácias, Vila Joaquina e Parque Itapuã.

O projeto é assinado pelo arquiteto Marcial Romanini e prevê 740 m² de área construída, em um terreno de 5.185 m².

Para viabilizar as obras a Paróquia Santo Antônio conta com a ajuda de contribuições por meio do Dízimo Consciente, da realização de eventos beneficentes e promoções comunitárias.