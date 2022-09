Eixo SP informa mudança no tráfego para duplicação da SP 294

A Eixo SP Concessionária de Rodovias fará um desvio no perímetro urbano de Marília a partir de quarta-feira (14) e até o dia 19, como parte da etapa inicial de duplicação da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. O trecho do desvio compreende três quilômetros a partir da altura do Grupo Petrópolis até o distrito de Padre Nóbrega.

Motoristas deverão ficar atentos à movimentação de trabalhadores e máquinas entre os quilômetros 461 a 464. O desvio irá direcionar o tráfego, atualmente em sistema multivias, para a pista Leste (Marília-Garça) que irá fluir nos dois sentidos.

A Eixo SP irá implementar sinalização especial para a orientação do usuário, com o apoio de equipes de Operação e do policiamento rodoviário. “Solicitamos a máxima atenção às placas que vão indicar redução de velocidade no trecho e que os motoristas sigam viagem sem parar para observar as obras, uma prática que pode ocasionar em acidentes. A Concessionária atua para ampliar e melhorar a fluidez do trânsito em uma rodovia de alta relevância para a produção industrial e agrícola do sudeste do Brasil”, afirma José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.

Duplicação

As ampliações e melhoramentos partem do km 458, no município de Marília, nas imediações do Atacadão, e seguem até o km 477, proximidades da Rodojacto. O projeto prevê ainda a construção de 10 quilômetros de vias marginais.

Serão entregues quatro dispositivos de acesso e retorno, sistemas que eliminam o cruzamento em nível na rodovia e conferem ainda mais segurança ao motorista. Com passagem superior e alças laterais, as estruturas vão ser construídas nos quilômetros 461+050 (ligação com a Avenida República, em Marília); 464+060 (acesso a Padre Nóbrega); 465+980 – Marília; e no km 474, trecho de Oriente.

As obras incluem a instalação de cinco passagens inferiores, nos quilômetros 461+050; 463+200; 464+060; 465+980; e no km 474. Será implantado um viaduto no perímetro urbano de Oriente, no km 472+500, que beneficiará diretamente motoristas nos acessos à Avenida Azaleia e Rua Washington Luís, vias essenciais na ligação rodovia-município. As ampliações do trecho vão conferir mais eficiência e fluidez no tráfego misto, entre rodovia e ciclo urbano.

Para a segurança do pedestre, a Eixo SP vai entregar duas novas passarelas que contribuirão com a travessia segura de moradores de um ponto a outro da rodovia no distrito de Padre Nóbrega, nos quilômetros 462+400, próximo ao Posto Ecológico; e km 463+600, na interligação entre as avenidas Pedro Antônio Redondo e Trieste Cavichiolli. Uma terceira passarela, já existente, será readequada com acessibilidade e iluminação, no km 472, entre os bairros Parque das Árvores e Jardim Lucimar, em Oriente.