Carro bate em defensa metálica e deixa quatro feridos em São Joaquim da Barra, SP

Nascimento, além de segurança, já havia trabalhado na cozinha de grandes restaurantes e bares de Araçatuba.

Motivação

Como a ocorrência ainda está em andamento não é possível saber detalhes. Duas versões estão sendo cogitadas, mas sem confirmação oficial. Uma delas é de que Nascimento pode ter sido morto por engano, confundido com outro segurança que trabalhou na portaria 8, onde houve uma confusão no horário de entrada para os shows.

Um segurança teria se desentendido com um homem que chegou embriagado no recinto para assistir ao show, e durante a confusão, este homem teria sido agredido pelo segurança com um tapa no rosto. Pessoas que trabalhavam no evento acreditam que o homem agredido possa ter voltado para se vingar, e acabou se vingando do vigilante errado.

Outra versão é de que recentemente Nascimento teria se envolvido em uma confusão em um barzinho e o crime poderia ter sido por este motivo. No entanto, são hipóteses que surgiram após o crime. A perícia esteve no local. Agora a Polícia Civil vai instaurar um inquérito para investigar o caso.

Informações e denúncias podem ser passadas as polícias Civil ou Militar, pelos telefones 197 ou 190, e não é preciso se identificar.