Projeto “Eu Missionário” em Adamantina neste domingo

Há quase 50 anos o sonho compartilhado entre o saudoso Professor Agripino de Oliveira Lima Filho e a Professora Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima, a da Dona Ana, começava a se tornar realidade. Juntos, eles queriam transformar a vida das pessoas por meio do conhecimento. Conseguiram quando fundaram juntos, em 1.972, a Associação Prudentina de Educação e Cultura – Apec, com a Faclepp: Faculdade de Ciências, Letras e Educação. A semente regada desde o início à uma boa educação vingou. E em 1.987 se transformou na Unoeste, considerada hoje a 2ª melhor universidade particular do estado de São Paulo.

No ano que a instituição celebra seu Jubileu de Ouro – já que comemora exatos 50 anos no próximo dia 3 de outubro –, um calendário turbinado por diversas ações e eventos foi programado em todos seus campi. Dentre tantas atividades comemorativas, àquelas que enchem de orgulho os sucessores da família Oliveira Lima, bem como todos os funcionários e acadêmicos: novas e modernas estruturas. A exemplo dos campi de Guarujá e Jaú, inaugurados oficialmente nos meses de maio e agosto, respectivamente.

Mas não parou por aí. Quem transita por todos os campi da universidade também percebeu a demonstração de amor e carinho, com a implantação e fixação dos letreiros “I Love U”. Aliás, diga-se de passagem, eles viraram locais perfeitos pra tirar aquela foto e eternizar momentos. Em andamento, a “Exposição Fotográfica 50 anos Unoeste”, atualmente aberta ao público no campus 1, em Prudente, mas que até o fim do ano vai percorrer todos os outros campi, além de outras localidades. A mostra, que reúne um acervo com mais de 40 mil fotos (entre impressas e digitalizadas), conta as cinco décadas de transformação da Unoeste.

A história também foi registrada nas páginas de livro. Um exemplar comemorativo foi lançado especialmente pra comemorar a expansão desse local de conhecimento sustentado no tripé ensino, pesquisa e extensão que é fortalecido diariamente dentro e fora de seus campi. Confira abaixo as diversas ações em alusão ao Jubileu de Ouro da Unoeste.

Site e Livro 50 anos

A primeira ação realizada neste ano foi a construção do site especial dos 50 anos da maior universidade do oeste paulista. A ideia é relembrar as dezenas de fatos marcantes, histórias de alunos, ex-alunos, funcionários e membros da reitoria. Ainda não viu? Confira o site clicando neste link. Também para marcar o ano o livro comemorativo “Unoeste 50 anos” saiu do forno, num esforço coletivo, para perpetuar a história da instituição. Quem folheia o exemplar especial tem acesso a todas informações úteis da universidade, relatos de egressos e docentes e a fotos dos cursos e de ações extensivas realizadas pela universidade.

I love U

Os letreiros “I Love U” que mencionamos ainda a pouco são marcas registradas hoje nos campi de Prudente, Jaú e Guarujá. São semelhantes aos que existem nas grandes cidades. Os letreiros compõem a identificação institucional e se tornou espaço recorrente para fotos de calouros e veteranos, bem como de visitantes e toda a comunidade ao entorno da universidade. Egressos que visitam a instituição se deparam e se encantam com esses dispositivos.

Exposição fotográfica

A “Exposição Fotográfica 50 Anos Unoeste” reúne mais de 200 fotos impressas e outras cerca de 40 mil fotos digitais que fazem parte do arquivo institucional. No campus 1 de Prudente, ela fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 12h. Vai até o dia 15. Do dia 19 a 23 de setembro, a mesma exposição será montada no saguão do bloco B3 do campus 2, onde o horário de visitação ao público e comunidade acadêmica será das 8h às 22h durante a semana, e aos sábados das 8h às 11h. Ainda neste ano os campi da Unoeste em Jaú e Guarujá também vão receber a exposição.

Grafite

Como instituição de educação superior, a Unoeste, pensando no acolhimento de todos os acadêmicos nos campi de Prudente, Jaú e Guarujá, realizou uma intervenção artística com a técnica do grafite que tem atraído olhares por quem passa pelos locais onde esses trabalhos foram realizados. Os desenhos buscam representar os alunos e os níveis de ensino ofertados pela universidade, cursos técnicos, graduação presencial e EAD e pós-graduação presencial e EAD. O trabalho visa proporcionar aos alunos àqueles sentimentos de pertencimento e de transformação por meio do conhecimento.

Concurso de frases

O concurso de frases comemorativas do cinquentenário da Unoeste foi mais uma ação institucional em alusão ao Jubileu de Ouro. O objetivo era escolher a melhor frase para estampar a camiseta do cinquentenário, que será distribuída a todos os funcionários neste 2º semestre. Por meio de um concurso, o funcionário da Coordenadoria de Sistemas Web Marcelo Andrade de Oliveira foi o grande vencedor com a frase “Transformando vidas por meio do conhecimento!”.

Novos campi

Na certeza de que a educação é o caminho para o desenvolvimento integral de um país, bem como exerce o poder de transformar vidas, a Unoeste reafirmou seu compromisso na Baixada Santista e no Centro Oeste Paulista. No campus de Guarujá, com investimento que ultrapassa os R$ 70 milhões, a estrutura acadêmica já é reconhecida como a mais moderna e completa da região. A inauguração ocorreu em maio deste ano, enquanto que em Jaú as festividades foram em agosto.

Em Jaú, o investimento passou dos R$ 50 milhões, sendo entregue a comunidade uma universidade que preza por infraestrutura moderna e equipamentos de última geração. As duas cerimônias oficiais de entrega reuniram autoridades públicas de todas as esferas, representantes de entidades diversas, a família dos fundadores da instituição, além de colaboradores e alunos.

Missão, Visão e Valores

A campanha interna “Visão, Missão e Valores” contou com a participação dos funcionários que representaram a todos os demais. O objetivo foi o de fortalecer entre os colaboradores a Visão, a Missão e os Valores Institucionais da Unoeste, que completa 50 anos!

Grande Dia!

A tão esperada data comemorativa se aproxima. No próximo dia 3 de outubro a Unoeste completará seus 50 anos. E para comemorar, todos os funcionários participarão de um evento coorporativo no dia 16 de outubro. Isso é Unoeste!