Show de Ludmilla é substituído por Ana Castela na Expô Araçatuba

Província, Carreata, Berrantes (buzinas) e Mentes Medíocres…

“Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos; caso contrário, estes as pisarão e, aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão.” (Mt 7.6.)

Sérgio Barbosa (*)

No dia 7, ou seja, denominado de o DIA DA PÁTRIA (sic), ainda, comemorando o BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA (sic), portanto, tudo na mesmice de sempre nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Também, a tal da CARREATA com suas BUZINAS DE ARAQUE e as denominadas MENTES MEDÍOCRES, assim denominadas em respeito aos BOVINOS e ponto quase final…

Mas, pelo jeito, essa CARREATA DE ALOPRADOS/AS PROVINCIANOS/AS, se esqueceram as MILHARES DE MORTES creditadas ao DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Entretanto, em terras PROVINCIANAS com INVESTIMENTOS de mais de 800 MIL REAIS em atividades de ENTRETENIMENTO, todavia, o CIRCO, neste caso em especial, com todo o respeito aos ARTISTAS CIRCENSES, esteve MONTADO, bem como, tal qual o tal do RODEIO e assim por diante…

Voltando as BUZINAS/BERRANTES dos/as ALOPRADOS/AS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, deve-se considerar como um DESCASO ao DIA 7 DE SETEMBRO, haja vista que tal DATA sempre foi um MARCO na HISTÓRIA deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

De um jeito ou de outro, não se pode esperar muita COISA (sic) destes COISOS com suas COISAS, por isso e mais aquilo, bem como, pode ser que SIM, pode ser que NÃO, ainda, muito pelo CONTRÁRIO…

O cenário, ou melhor, PICADEIRO está sendo preparado para o dia 2 de outubro, cada qual com suas ESCOLHAS deste ou daquele lado, porém, não tem como deixar de lado que a PANDEMIA mostrou quem é quem neste DESGOVERNO BOZZONARO…

Deste lado, temos o nosso (sic) BO.DO.QUIO PROVINCIANO, também, com sua TURMA DE ALOPRADOS/AS, portanto, fica sempre aquilo que diz o livro sagrado do CRISTIANISMO que afirma, a saber: PÉROLAS AOS PORCOS…

Espera-se que a tal da JUSTIÇA possa estar acima disto e daquilo daqui pra frente em todas as PROVÍNCIAS deste PAÍS DO FAZ DE CONTA, mas, tudo pode ser o que nunca foi e nada pode ser alterado por causa do PODER ECONÔMICO que se coloca acima de tudo e de TODOS/AS…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]mail.com