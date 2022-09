TJSP mantém condenação a morador de Adamantina que descumpriu isolamento após diagnóstico de Covid

O trágico acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (6), que vitimou o radialista Evaldo Siqueira, repercutiu em toda a região devido o conhecimento e a popularidade que o possuía com fãs, amigos e pessoas que a comunicação o permitiu conhecer.

Natural de Minas Gerais, nascido em 2 de fevereiro de 1966 e atualmente com 56 anos de idade, Evaldo teve uma trajetória marcada pela rádio em sua vida, porém, na Nova Alta Paulista, seu carisma e desenvoltura atrás do microfone foram revelados pelas ondas da rádio Criativa FM, em meados de 2003 onde Evaldo apresentava o Programa “Manhã Alto Astral” com sorteios de prêmios, entrevistas com artistas e outros quadros.



Ele foi dono dos bordões: “rasga nego”, “um cheiro minha gata” e outros que fizeram sucesso e que remetiam à sua imagem por onde eram ouvidos.

Após vários anos na emissora, Evaldo decidiu desligar-se e passou a se dedicar à realização de eventos de cavalgadas, festas e divulgações, mas manteve programas em outras emissoras, como a 89 FM de Lucélia, Rádio Brasil de Adamantina e outras.



Mas recentemente, havia fundado o Portal Alta Paulista na internet, onde veiculava entrevistas com personalidades, comerciantes e outras pessoas, mas foi na inovação da propaganda de rua, através de “som volante”, que Evaldo inovou a forma de se comunicar com seu público e saiu do estúdio das rádios para dedicar-se nas principais vias de Adamantina e região com um equipamento um tanto quanto desproporcional, mas com a característica do “radião sobre a carroceria da Montana” que chamava a atenção por onde era visto, assim como o próprio radialista o definia.



Era “mexendo” com um e com outro, fazendo brincadeiras e levando a mensagem das empresas e clientes que se sentia feliz.

Assim como na vida só temos a certeza de que a morte chega, por um “acaso do destino”, ou mesmo por talvez assim como todos nós, “ter chegado a sua hora”, Evaldo despediu-se fazendo aquilo que mais gostava, dentro do carro / estúdio que era seu xodó, em um acidente na SP-294 em Lucélia, onde segundo informou a Polícia Militar Rodoviária, ao parar no acostamento e tentar fazer o retorno sobre a pista, acabou sendo atingido por um caminhão que fazia o mesmo trajeto de direção, ficou preso nas ferragens, foi socorrido, mas infelizmente não suportou aos ferimentos e acabou falecendo no Pronto Socorro da Santa Casa de Lucélia.



Presidente da Associação Direita da Nova Alta Paulista, muito engajado em suas ações, ele retornava de cidades da região onde estava fazendo propagandas das carreatas de 7 de setembro que devem reunir um grande público em Adamantina.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Segundo informou a Haddad Organização Social, a despedida de Evaldo Siqueira deve ter início por volta de 1h30 da madrugada desta quarta-feira (7) no Jardim da Saudade, com sepultamento às 15h no Cemitério de Adamantina.

Com a morte de Evaldo, a comunicação perde um de seus melhores profissionais. Ficam os votos de pesar dos seus amigos de trabalho e daqueles que puderam lhe conhecer e dividir alegrias e momentos que com certeza ficarão marcados na memória.

“Vá em paz NEGO”, você combateu o bom combate! Que o Senhor te receba em seus braços e que você possa com sua voz, alegrar o reino dos céus”.

A homenagem dos amigos do Adamantina Net.