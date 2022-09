Muitos gols em mais uma rodada da Copa Seniors 50 anos de Adamantina

Com as metas de promover soluções sustentáveis para as necessidades da comunidade, bem como apoiar os membros em suas missões e, ainda, firmar parcerias entre rotarianos e não rotarianos para fortalecer a comunidade, foi criado em Adamantina o NRDC (Núcleo Regional de Desenvolvimento Comunitário) que abrangerá as cidades localizadas no trecho entre Panorama e Marília.

Sendo a primeira unidade da Alta Paulista, o NRDC de Adamantina tornou-se realidade graças ao trabalho do Rotary Club com o apoio da Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com matéria publicada pelo Jornal Diário do Oeste, os NRDCs, ampliam o alcance do Rotary utilizando competências e talentos locais nos projetos comunitários. O novo serviço tem como objetivo fornecer capacitação, empregabilidade e, assim, criar mecanismos para auxiliar a comunidade, especialmente os cidadãos mais necessitados.

Apesar da atuação do Rotary na idealização, o clube de serviço conta com apenas um integrante no NRDC, enquanto a sociedade civil tem 10 representantes. E, por se tratar de um Núcleo recém-criado, a equipe está na fase de estruturação em Adamantina.