ADPM de Adamantina finaliza com sucesso o 5º Torneio de Futebol Médio da Independência

O prefeito Márcio Cardim e o secretário de cultura e turismo Sérgio Vanderlei participaram de audiência na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, na terça-feira (6). Estavam no encontro a coordenadora da unidade de preservação do patrimônio museológico Paula Ferreira e a diretora técnica Renata Cittadin.

Com a proximidade da finalização das obras de reforma do prédio, onde abrigará o futuro Museu e Arquivo Histórico do Município, os representantes do município solicitaram apoio logístico para implantação do novo órgão.

Uma equipe da unidade de preservação do patrimônio museológico virá para Adamantina nas próximas semanas com o objetivo de conhecer o local, o acervo existente e para orientar a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo local nos trabalhos de pré-inauguração.

O Museu e Arquivo Histórico de Adamantina funcionará no imóvel que foi doado pela Associação de Cultura e Recreação de Adamantina (ACREA). O prédio está localizado na Alameda Ity Endo, 70, Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros.

Até o momento, foram executadas 80% das obras que contemplam a reforma completa do espaço, bem como a adequação da acessibilidade que atenderá as necessidades para implantação do museu. A expectativa é que sejam concluídas em 60 dias. O valor do investimento no local é de R$ 193.418,60 em recursos próprios.