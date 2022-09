Velório do homem agredido, morto e queimado está sendo realizado em Adamantina

A rápida ação da Polícia Militar resultou na prisão imediata do acusado



Um homem de 48 anos de idade foi morto por volta das 21h15 da noite desta segunda-feira (5) e teve o corpo incendiado no Jardim Brasil em Adamantina.

Segundo informações levantadas pelo jornalismo do Adamantina Net, o chamado inicial da ocorrência era de que um homem estava tentando se matar e que havia ateado fogo no próprio corpo.

Ao chegar no local, as equipes do Corpo de Bombeiros se depararam com a vítima em estado grave, porém, com sinais de que poderia ter sido espancado.

Ele estava caído no meio de um quintal, entre duas residências com queimaduras por quase todo o corpo e lesões na face.

O homem foi socorrido e levado para o Pronto Socorro de Adamantina onde acabou falecendo. Também na unidade de saúde, foram constatadas pela equipe médica algumas lesões na nuca e no rosto.

A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local e colheu informações acerca do ocorrido com populares, que afirmaram ter notado a presença de um menor no local dos fatos.

Os policiais obtiveram êxito em identificar e localizar o menor de 14 anos de idade, apontado como autor do crime. Diante da mãe, segundo a PM, o mesmo confirmou a autoria do delito e recebeu voz de apreensão em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, ele deu detalhes sobre o crime. Disse que se deparou com o homem no quintal de uma residência e que com receio de ser agredido, desferiu um soco na face da vítima que caiu ao solo e que em seguida pisoteou algumas vezes sua cabeça e que ateou fogo em suas roupas. Após as agressões o menor teria deixado o local.

Ele foi conduzido para o Plantão Policial onde após a apresentação da ocorrência, permaneceu detido à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Adamantina.

Vale destacar a rapidez da Polícia Militar em mais esta ocorrência que em menos de uma hora, teve a elucidação e detenção do acusado realizada pelas equipes dando pronta resposta à sociedade.

A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o crime.