Secretaria de Cultura divulga a agenda cultural do mês de setembro

A 30ª edição da ExpoVerde chegou ao fim. No sábado (3), mais uma vez com lotação máxima, o show foi realizado pela cantora Lauana Prado. No domingo (4), show de encerramento com a apresentação da Mariana, Dudinha e a Galinha Pintadinha trouxe as famílias para aproveitarem a exposição com uma programação voltada para o público infantil.

A festa começou na última terça-feira (30) com show do Wesley Safadão; na quarta-feira (31), subiu ao palco Ana Castela. Os portões do poliesportivo precisaram ser fechados com lotação máxima de público ainda durante a realização do rodeio e depois foram reabertos, levando o público a curtir o show.

Na quinta-feira (1), Luan Pereira fez a sua apresentação e na sexta-feira (2), o show foi realizado por Teodoro & Sampaio. Neste dia, o público “raiz” da Expoverde pode aproveitar e curtir grandes momentos e músicas que fizeram parte da história da festa.

A edição histórica ainda contou com uma homenagem aos idealizadores da festa. Antes da realização da primeira noite do rodeio, José Carlos Cavichioli e José Roberto Ferreira foram homenageados pelos excelentes serviços prestados na realização das 30 edições da festa. Foi um momento de grande emoção para os idealizadores.

Na final do rodeio que aconteceu na noite de sábado (3), o prefeito Márcio Cardim anunciou que Gustavo Taniguchi Rufino será o presidente da 31ª edição, que acontecerá em setembro de 2023.

“Tivemos uma festa linda, sem nenhum problema. Quando o Gustavo foi colocado no cargo de presidente, fiz um pedido para que ele se dedicasse e fizesse uma edição histórica e assim foi. Parabéns Gustavo e toda comissão organizadora pelo empenho”, afirmou o prefeito Márcio Cardim.

Gustavo Taniguchi Rufino disse estar surpreso com a nova nomeação para o cargo.

“Gostaria de agradecer mais uma vez a confiança do prefeito e ressaltar o trabalho de toda a comissão, pois sem o comprometimento de cada funcionário da Prefeitura de Adamantina isso não seria possível”, finalizou.