Prefeitura de Adamantina realiza leilão administrativo

A Prefeitura de Adamantina realizará licitação na modalidade leilão, do tipo maior lance por item, relativa a alienação de bens móveis (sucata/veículos e máquinas) pertencentes a frota do município.

A sessão de processamento do Leilão será realizada no dia 14 de setembro de 2022, a partir das 08h30, na sala de reuniões do departamento de licitação no 4º andar do Paço Municipal, localizada na Rua Osvaldo Cruz, 262 – Centro.

Poderão participar do certame quaisquer interessados nos bens móveis, sendo eles vendidos no estado e condições em que se encontram, devendo ser previamente examinados pelos licitantes, não cabendo, pois, a respeito deles qualquer reclamação posterior.

Os arrematantes poderão durante o prazo de publicação do edital, vistoriar, examinar e levantar condição de documentos inerente aos bens destinados a leilão, sendo de sua inteira responsabilidade fazer as averiguações quanto ao modelo, cor, ano de fabricação, potenciais problemas mecânicos, número do motor e chassi, e estar ciente que caso esse número não esteja legível e por ventura não sejam originais de fabrica, terão que trocar a peça e remarcá-la para posterior regularização junto aos órgãos competentes.

Os bens poderão ser visitados pelos interessados na sede do Almoxarifado Municipal, localizado na Av. Francisco Bellusci, s/n, Distrito Industrial, Adamantina – SP, até o último dia útil anterior à data da sessão de processamento do leilão, devendo o licitante interessado agendar previamente, um dia útil anterior à data da sessão, referida visita, junto ao Departamento de Patrimônio, que poderá acompanhar o interessado.

O arrematante pagará, em até 24h, guia de arrecadação gerada pelo Departamento de Tributação equivalente a 100 % do valor ofertado. O prazo para retirada dos bens arrematados será de até 20 (vinte) dias, contados a partir do pagamento total do mesmo.