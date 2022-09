Camda em destaque no ranking Valor 1000 mais uma vez

A cooperativa ocupa a 50ª colocação dentre as demais do ramo agropecuário

O ano que passou foi marcado pela retomada da atividade econômica de forma mais acentuada. Commodities em alta, aumento do resultado operacional e menor despesa financeira garantiram um avanço real, descontada a inflação, de 266% no lucro das 1000 maiores empresas do ranking promovido pela revista Valor Econômico. A receita líquida conjunta cresceu 38,8% em termos nominais – a maior variação nos 22 anos da referida pesquisa.

A lista de premiados resulta da análise de desempenho das companhias que compõem o anuário “Valor 1000”. Para a 22ª edição do ranking, ao todo, 1.069 empresas não financeiras foram analisadas pelo Valor e os parceiros Serasa Experian e o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAE).

Desta forma, profissionais responsáveis se empenham em avaliar informações financeiras e contábeis a partir de dados públicos ou fornecidos pelas empresas para medir aspectos distintos dos negócios, determinando, assim, o ranking final das mil maiores empresas e o destaque dos 27 setores de atividade de compõem o anuário.

Sendo assim, mais uma vez a Camda foi destaque neste conceituado anuário ocupando a classificação no ranking com a 493ª posição apontado entre as 1.000 empresas escolhidas (aprimorando seu índice em 79 colocações em relação ao último levantamento). Filtrando através do setor de atividade (neste caso, no ramo agropecuário) a Camda ocupa a 50ª colocação.

Esse destaque comprova a força do cooperativismo, do trabalho em equipe e da atuação do sistema cooperativo brasileiro, que ampara no desenvolvimento das cooperativas por meio do aprimoramento profissional, preocupação com o cooperado e comunidade como um todo, sempre em busca de novas tecnologias e inovações.

“Esse reconhecimento ocorre diante da dedicação dos 945 colaboradores que atuam inspirados na proposta da diretoria, onde o cooperado não apenas é o dono da Camda, mas essencialmente o parceiro que merece um atendimento único e diferenciado. Tudo isso em conjunto com uma gestão responsável e eficaz, aplicada na administração das aspirações dos nossos 26 mil associados que acompanham e prestigiam as iniciativas voltadas a uma prestação de serviços qualificada junto com assistência técnica diretamente nas propriedades”, apontou Osvaldo Kunio Matsuda, diretor presidente da Camda.