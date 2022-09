Prefeitura de Adamantina realiza desfile alusivo a Independência do Brasil

Quatros gols marcados nas três partidas realizada na abertura da primeira rodada da 1ª Copa Seniors “A Esportiva” 50 anos de Futebol Médio, iniciada no domingo (28) nas dependências da Praça de Esportes do ATC (Adamantina Tênis Clube).

Na primeira partida o ATC/ Lá Cure, com gol marcado por Minatel, empatou em 1 a 1, com Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex, que marcou com João Davoli. No segundo jogo Parque Iguaçu F.C. perdeu por 1 a 0, para o Flórida Paulista F.C., que marcou o gol através de Júlio César e encerrando a rodada Amigos do Laío F.C. venceu por 1 a 0 a equipe de Pracinha com gol marcado por Silvano.

JARDIM DAS ALAMANDAS

A Selar (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina) marcou para domingo (4) a segunda rodada na praça de Esportes do Jardim das Alamandas, com três duelos com início às 8h00.

No primeiro jogo Parque Iguaçu e Amigos do Laio. No segundo jogo San Remo e ATC/ Lá Cure. E encerrando a rodada Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex e Flórida Paulista se enfrentam. Descansa na rodada a equipe de Pracinha.

ARBITRAGEM

Judá Troféus e Eventos Esportivo de Lucélia

Na foto, o jogador Minatel do ATC/ Lá Cure que fez o primeiro gol da competição.