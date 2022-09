Operação da Polícia Rodoviária em Adamantina flagra motoristas dirigindo sob a influência de álcool

No decorrer da ação de fiscalização, as equipes policiais realizaram 339 testes para a constatação da embriaguez ao volante, dos quais 10 receberam sanções administrativas devido à constatação da condução sob a influência de álcool. Segundo a corporação, 16 condutores se recusaram ao teste de Etilômetro.

As fiscalizações contam com o uso dos aparelhos Etilômetro (bafômetro). Os dispositivos são aferidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) de forma anual e totalmente aptos para constatarem se os motoristas estão dirigindo alcoolizados, segundo explicou a polícia.

O condutor que for flagrado dirigindo sob a influência de álcool ou que se recusar ao teste do bafômetro receberá em seu prontuário uma infração “gravíssima”, com multa no valor de R$ 2.934,70. O motorista também pode ter a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.