Carro capota em acidente na Rodovia SP-294 em Marília

Câmeras de segurança registraram o acidente. As imagens mostram que o carro em que a vítima estava bateu na traseira de um veículo que seguia logo em frente. Com o impacto o carro da vítima capotou em seguida.

A vítima foi arremessada para fora do carro e morreu no local. Já o motorista do carro atingido teve ferimentos leves. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.