Polícia Militar esclarece furtos, recupera objetos e identifica autores em Adamantina

Um acidente ocorrido no fim da madrugada deste sábado (3), na Vicinal Plácido Rocha em Adamantina, matou uma mulher e deixou um homem em estado grave.

Por volta das 5h15, ambos seguiam no sentido Adamantina / Valparaíso, quando nas proximidades da Usina Branco Peres, em um trecho de reta, por motivos a serem esclarecidos, após atravessar da pista, colidiu em um barranco e ficou em uma vala.

A mulher, natural de Taperoá /PB, estava projetada para fora do veículo e presa com as pernas dentro do mesmo. O homem, natural de Lucélia, ficou caído por cima da vítima. Ambos eram amasiados e tinham 44 anos de idade.

A mulher foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro de Adamantina onde teve o óbito confirmado pela equipe médica.





O homem foi socorrido e naquele momento considerado em estado grave. Ele também levado ao Pronto Socorro após intenso trabalho da corporação que contou com o apoio dos policiais militares que prestavam atendimento no local.

Eles eram moradores do Bairro Lagoa Seca em Adamantina onde tinham vários amigos.

Atuaram nesta ocorrência as policias Civil, Militar, Científica e o Corpo de Bombeiros. Também houve o apoio da ambulância da Prefeitura de Adamantina.

As causas do acidente vão ser apuradas em um inquérito instaurado pela Polícia Civil.

Não existia até o momento da postagem desta matéria informações de previsão de velório e sepultamento. A reportagem do Adamantina Net segue acompanhando o caso.