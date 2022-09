Motorista de carro de prefeitura sai com ferimentos leves após grave acidente

Objetos foram furtados de container em uma construção



Um homem foi preso pela Polícia Militar em Adamantina no início da madrugada deste sábado (27), acusados de furtarem ferramentas de um container de uma construção.



O flagrante ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar pelo km 1 da vicinal Moisés Justino da Silva, quando os policiais se depararam com o indivíduo que empurrava uma carriola e que ao perceber a aproximação da equipe tentou fugir e esconder-se em uma mata às margens da linha férrea, porém, acabou detido sendo confirmado o furto ocorrido momentos antes na Alameda Bráulio Molina Frias.



Foram recuperadas pela PM: uma lixadeira, um martelete, uma serra circular, uma serra mármore e a carriola. O proprietário compareceu ao local, reconheceu os pertences que haviam sido furtados e ficou contatado o arrombamento de dois cadeados.



O acusado foi conduzido ao Plantão Policial onde o delegado deliberou por manter a sua prisão em flagrante por furto.



Vale destacar que os militares descobriram o crime e prenderam o autor antes mesmo de que a vítima tivesse ciência do furto, o que se ocorresse mais tarde ou no dia seguinte, poderia não ter ocorrido a recuperação dos objetos, além da elucidação da autoria.