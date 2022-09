ExpoVerde e eventos corporativos impulsionam setores de hotelaria e de gastronomia em Adamantina

Lotação máxima. Assim foi a segunda noite da ExpoVerde 2022. Durante a realização do rodeio, as catracas precisaram ser fechadas, pois não havia mais espaço na parte interna do recinto poliesportivo que tem capacidade de aproximadamente 16 mil pessoas.

Com o fim das montarias, os portões foram reabertos, pois assim foi possível aproveitar o show da arena.

Ainda no camarim, Ana Castela foi informada que os portões haviam sido fechados e que a fila está a 8 quarteirões da entrada. Ela ficou surpresa com a informação. Ao subir no palco, afirmou que não esperava tanta gente. O público que aguardava ansioso dançou os sucessos da “Boiadeira”.

Na noite de ontem (31), teve início o rodeio que segue até o próximo sábado (3). Para hoje (1), a exposição no Pavilhão de Flores e Plantas, Área Comercial e no Pavilhão do Agronegócio continua aberta das 9h às 17h e depois das 19h às 22h. No palco, Luan Pereira comanda a festa.

Durante o dia continuam as palestras no Espaço de Inovação e Eventos. Na manhã de hoje (1), os temas abordados foram “Orientações de Primeiros Socorros” e “Universo da Moda: Consciência e Sustentabilidade”.

A partir das 14h, as temáticas abordadas serão “Turismo Rural e de Negócios” e “Conceitos e Projetos de Iluminação Pública”.

Programação no Espaço Inovação e Eventos

02 de setembro

Na sexta, 2 de setembro, a primeira apresentação será sobre Desengasgamento. A Associação Brasileira de Criadores ZEBU (ABCZ) trará para os produtores a temática “Vantagens da utilização de Touro Melhorador”.

Aqueles que têm interesse em vender para o poder público, poderão ter informações a respeito disso, por meio da palestra ministrada pelo Sebrae que começa às 14h; às 15h o Hinap – Hub de Inovação da Nova Alta Paulista ministrará uma palestra sobre “Conceitos e Projetos de Eficiência Energética”.

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) também fará uma apresentação com o tema “Manutenção de Jardim e Ornamentação”.

03 de setembro

Encerrando as palestras, no sábado, o cabo PM Ebelig estará tirando dúvidas e dando informações a respeito da profissão de bombeiro a partir das 9h30.

Aqueles que desejarem aprender sobre o cultivo de orquídeas poderão participar do curso que será ministrado às 10h30 ou às 14h. A última apresentação será voltada ao “Manejo Parasitário de Ovinos”.

Shows

Os shows continuam. Na sexta-feira (2), Teodoro e Sampaio sobem ao palco e no sábado (3), Lauana Prado. No domingo (4), será realizado um show infantil com Dudinha e Mariana e a Galinha Pintadinha.

Inovação na ExpoVerde 2022

A Comissão Organizadora quer trazer mais do que a comercialização de flores, plantas e demais itens e o entretenimento. O objetivo também é gerar conhecimento. Para isso, foi criado o espaço que recebe o nome de Espaço Inovação e Eventos – Expoverde 2022.

Nele, estão sendo ministradas diversas palestras gratuitas com diferentes temáticas. O local foi criado em parceria com o Hinap – Hub de Inovação da Nova Alta Paulista.