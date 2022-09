CABONNET recebe importante selo “RA1000”

Com décadas de atuação no segmento de seguros, a Pacheco & Grion Seguros de Adamantina é especialista em cuidar do seu patrimônio com seriedade e comprometimento lhe proporcionando satisfação para que você aproveite o melhor da vida sempre seguro.

Possuir uma equipe técnica disponível 24 horas por dia é um dos diferenciais da Pacheco & Grion Seguros que conta com clientes em Adamantina e toda a região da Nova Alta Paulista.

Seja de autos, patrimonial ou de vida, a empresa tem sempre a melhor cotação e trabalha com as principais seguradoras do mercado, oferecendo o plano que mais se enquadra na sua necessidade.

Na rua Osvaldo Cruz, 186 – centro de Adamantina. Telefone: (18) 3521-1017. Direção Juarez e Neto Grion.