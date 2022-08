Policial rodoviário morre ao bater viatura contra caminhão

Um motociclista de 55 anos, morador de Nhandeara, morreu hoje (30) em um acidente na rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), no trecho urbano de Nhandeara.

Ele conduzia uma moto que colidiu contra a traseira de um veículo utilitário (Toro).Gravemente ferido, o motociclista foi atendido no local por paramédicos do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente foi no trecho conhecido como “Trevo do meio”.

As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil e uma perícia científica foi realizada no local. O corpo foi encaminhado ao IML de Votuporanga e será liberado à família para velório em seguida.

GRAVE COLISÃO EM VOTUPORANGA

Duas motos colidiram hoje (30) no local conhecido como Trevo da Coacavo. Um dos motociclistas sofreu ferimentos graves e foi levado à Santa Casa. Os detalhes do acidente são apurados.

