Escolas da região visitam a Expoverde 2022 em Adamantina

A Expoverde 2022 começou! A festa em comemoração aos 30 anos segue até domingo (4). Ontem (30), Wesley Safadão subiu ao palco abrindo a noite de shows e colocou quem estava no Recinto Poliesportivo para dançar. A primeira noite reuniu em torno de 7 mil pessoas.

Hoje (31), Ana Castela é quem sobe no palco. A programação ainda conta com a abertura do rodeio e a exposição está aberta a partir das 9h às 17h e depois reabre às 19h.

Durante o dia, no Espaço Inovação e Eventos estão sendo realizadas palestras com diferentes temáticas de maneira gratuita.

Abrindo a 30ª ExpoVerde, o presidente da festa, Gustavo Taniguchi Rufino, relembrou o período de pandemia e celebrou a retomada. “Somos Município de Interesse Turístico (MIT) e com o tema Turismo com Sustentabilidade queremos ressaltar todas as ações que temos feito voltada com a temática”, afirma.

O prefeito Márcio Cardim salientou que objetivo da festa é gerar emprego e renda, pois a movimentação financeira acontece não só dentro do recinto, mas no comércio local, nas lojas, no hotel, entre outros.

Programação de hoje (31)

Além do show com a cantora Ana Castela e a abertura do rodeio, a Comissão Organizadora preparou ainda uma homenagem para algumas pessoas que participaram do início da festa.

No período da tarde, a partir das 14h serão realizadas duas palestras com os temas “Principais Desafios de Gestão e Liderança no Agronegócio e A Importância dos Seguros Agrícolas”.

Programação de Amanhã (01)

Amanhã (01), o show será realizado pelo cantor Luan Pereira. A exposição segue aberta a partir das 9h. Acontece ainda a segunda noite de rodeio. No espaço Inovação e Eventos será realizada a partir das 10h com o tema “Vantagens da Utilização de Touro Melhorador.

A partir das 14h, as apresentações terão os temas “Como vender para o poder público”, “Conceitos e Projetos de Eficiência Energética” e “Manutenção de Jardim e Ornamentação”.