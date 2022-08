Com início na sexta, Expô Araçatuba deve receber mais de 250 mil visitantes

Um homem identificado como Fabiano Soares, de 40 anos, morreu em um grave acidente registrado entre ônibus e caminhão no início da noite desta segunda-feira (29), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Palmital (distante 100 quilômetros de Marília).

A colisão aconteceu por volta das 18h50, no quilômetro 419, no sentido da Capital ao interior. O ônibus – com placas de Paraguaçu Paulista – bateu na traseira do caminhão que transportava uma carga de trigo. Com a batida, o caminhão chegou a capotar.

Soares – que morava em Assis – estava do lado do motorista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Além do condutor, outros 28 passageiros estavam no veículos, alguns sofreram ferimentos considerados leves.

No veículo capotado, o caminhoneiro ficou gravemente ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital Regional de Assis.

A polícia vai investigar as causas do acidente. O corpo de Fabiano Soares foi velado e sepultado nesta terça-feira (30) em Assis.