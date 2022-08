Motorista procurado por tráfico de drogas é preso com mais de duas toneladas de drogas

Exposição vai contar por meio de registros fotográficos as cinco décadas em que a Unoeste vem transformado a vida de seus alunos (Foto: Dilvulgação)

Em alusão ao Jubileu de Ouro que será comemorado no dia 6 de outubro deste ano, a Unoeste inaugura na próxima quarta-feira (31), para visitação ao público, a Exposição Fotográfica “50 Anos Unoeste”. Até o dia 15 de setembro ficará exposta no Espaço Cultural Prof. Agripino, que fica no Bloco A do campus 1 de Presidente Prudente. Mas como terá caráter itinerante, a mostra vai percorrer todos os outros campi da Unoeste, inclusive os de Jaú e Guarujá. No campus I, o horário de visitação será das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Organizada pelo Departamento de Marketing da Unoeste, a exposição do cinquentenário terá cerca de 200 fotos impressas, além de imagens digitais que ficarão dispostas em TVS exibindo mais de mil fotos do banco de arquivo de universidade. São recortes fotográficos que mostram a expansão da instituição, além de momentos e marcos importantes ao longo dessas cinco décadas em que a Unoeste vem transformado a vida de seus alunos, como também contribuindo ativamente no desenvolvimento das regiões onde está inserida.

A exposição começa exatamente no dia em que o professor Agripino de Oliveira Lima Filho completaria seus 91 anos de vida. Foi ele quem idealizou a universidade junto com a professora Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima, carinhosamente conhecida por Dona Ana. Agripino morreu dia 7 de março de 2018, aos 86 anos, deixando o legado de que somente com trabalho e educação é possível acreditar num futuro melhor. Quem prestigiar a exposição vai ver também que uma das características da Unoeste é a inovação e aposta em recursos altamente tecnológicos, observados nos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação.

Programação

Do dia 19 a 23 de setembro, a mesma exposição será montada no saguão do bloco B3 do campus II da Unoeste. Será no mesmo período em que o Salão do Limoeiro, estará sediando a Feira de Profissões que volta a acontecer de forma presencial. No campus II, o horário de visitação ao público e comunidade acadêmica será das 8h às 22h. Entre os meses de setembro e outubro a exposição também será levada para os campus da Unoeste em Jaú e Guarujá.