Psicologia da UniFAI e Rede Promover Vida convidam comunidade para V Semana Acadêmica

O Curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) e a Rede Promover Vida convidam para a V Semana Acadêmica de Psicologia, V Mostra de Práticas de Estágio, 12º Encontro por uma Cultura de Paz: ações de promoção da vida, prevenção do suicídio e de outras violências e 6º Simpósio Regional de Prevenção e Posvenção do Suicídio, que ocorrerão desta segunda-feira, 29, até quarta-feira, 31 de agosto.

A programação conta com minicurso on-line, mesas-redondas e mostra presencial no Câmpus II. Há vagas gratuitas disponíveis para estudantes de todos os cursos, profissionais e voluntários em geral para o minicurso “Suicidologia: Fundamentos básicos para intervenções individuais e sociais junto às pessoas com comportamento suicida, suas famílias e comunidades”, a ser ministrado de forma remota das 14h às 17h pela Prof.ª Ma. Ana Vitória Salimon-Santos.

A coordenadora do curso de Psicologia, Prof.ª Dra. Thaísa Angélica Déo da Silva Bereta, ressalta que nesta edição foi firmada uma parceria com a Rede Promover Vida para o desenvolvimento de ações durante o evento. Também será oportunidade para o compartilhamento dos relatos de experiências das práticas de estágios, realizado anualmente.

“É um evento relevante para a formação de nossos estudantes e que integra a possibilidade de atuação com populações diversas, mas sempre atentos ao cuidado e à proteção integral. A Semana é aberta à comunidade, aos estudantes do Ensino Médio que têm interesse pelos temas e pelo curso de graduação e aos egressos do Curso de Psicologia da UniFAI”, afirma.

A docente frisa que é um importante momento histórico para a Psicologia com 60 anos como profissão regulamentada no país: “A Psicologia tem se fortalecido cotidianamente como espaço de atuação técnica, científica e política com um olhar para a promoção de cuidado à saúde e para a dignidade humana”.

Programação

Dia 29, de forma remota síncrona, das 14h às 17h, a Prof.ª Ma. Ana Vitória Salimon-Santos ministrará o minicurso “Suicidologia: Fundamentos básicos para intervenções individuais e sociais junto às pessoas com comportamento suicida, suas famílias e comunidades”. A inscrição ocorre por meio do formulário: https://forms.gle/CGhEjcTqdjfWX8LDA

Cinquenta vagas foram reservadas para a UniFAI e 50 aos parceiros da Rede Promover Vida. Desde o dia 24, as vagas estão abertas para estudantes de outros cursos, profissionais e voluntários em geral.

Às 19h20, no auditório Miguel Reale, haverá a abertura dos eventos sobre os 60 anos da Psicologia no Brasil pela coordenadora do curso de Psicologia, Prof.ª Dra. Thaísa Angélica Déo da Silva Bereta.

Na sequência haverá a mesa-redonda “As contribuições da Psicologia frente aos desafios do envelhecimento”, sob coordenação da Prof.ª Dra. Fulvia de Souza Veronez, pró-reitora de Ensino e docente da UniFAI.

A psicóloga Karina Lino Anadao ministrará sobre a “Atuação do Psicólogo nas políticas públicas de saúde: uma experiência em um Centro de Referência do Idoso”. Já a psicóloga Angela Maria Ziviani Testa Ginez Martinez abordará “A intervenção institucional: ressignificando o sentido de (re)viver do idoso”.

Os “Sintomas comportamentais e psicológicos na demência em idosos e sobrecarga em cuidadores” serão apresentados pela Prof.ª Ma. Evelise Saia Rodolpho Duarte.

Dia 30, às 19h20, nas salas de aula 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, do Bloco I do Câmpus II, haverá a V Mostra de Práticas de Estágio.

Às 21h, no auditório Miguel Reale, serão celebrados os encontros entre alunos e docentes do curso de Psicologia da UniFAI.

Dia 31, às 19h30, no auditório Miguel Reale, será promovida a mesa-redonda “Cuidados com a vida e com a morte em tempos de Covid-19, suicídios e outras violências”, sob a coordenação da Prof.ª Ma. Ana Vitória Salimon-Santos.

Na oportunidade, a Prof.ª Dra. Maria Júlia Kovács ministrará sobre “A evolução do conceito de morte e o luto na contemporaneidade”. E a Prof.ª Dra. Elaine Alves sobre “Cuidados em situações de mortes abruptas e o cuidado com as vidas”.

Sobre a Rede Promover Vida

A Rede Promover Vida é um coletivo de instituições, profissionais e pessoas em prol da vida de Adamantina (SP) e região, da qual o Núcleo de Psicologia da UniFAI é membro e articulador.

Mais informações sobre o minicurso podem ser obtidas no Núcleo de Psicologia da UniFAI pelos telefones (18) 3521-2819 e (18) 99775-7844.