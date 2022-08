Jovem morre após ser atropelada e arrastada por motorista sem habilitação em calçada

Na primeira semana da Festa de Barretos, Barbosa tinha mostrado a que veio, conquistando não só a etapa da temporada brasileira da Professional Bull Riders, mas o posto revelação da competição, o Hook Of The Year. No entanto, foi derrotado neste domingo pelo touro Fascinante na finalíssima do Rodeio Internacional e terminou em terceiro lugar, com 347,25 pontos.