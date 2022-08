ARTIGO: Província, “sem pão e remédios”, porém, o Circo chegou…

“Brasil é o único circo onde o palhaço é a própria plateia.” (Eziel Mingorance)

Sérgio Barbosa (*)

Isso mesmo prezados/as PROVINCIANOS/AS, ou seja, após a divulgação dos ARTISTAS (sic) contratados para um dos EVENTOS patrocinados pelo PODER PÚBLICO, fica evidente que depois do tempo deste tempo, finalmente, o CIRCO CHEGOU nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Pelas contas deste e do outro lado, o valor deste PATROCÍNIO em tempo BICUDOS com problemas em diversas áreas de atendimento pra COMUNIDADE PROVINCIANA, ultrapassa os 800 mil reais, bem como, apenas para um dos contratos EFETIVADOS, quase MEIO MILHÃO DE REAIS…

Tudo indica que BO.DO.QUIO e sua turma de ALOPRADOS/AS estão mais do que animados com o EVENTO em pauta e assim por diante, também, usando e abusando dos COFRES PÚBLICOS, tudo é possível neste CENÁRIO PROVINCIANO com as MENTES MEDÍOCRES de sempre…

Também, espera-se que o LEGISLATIVO PROVINCIANO possa fazer o seu PAPEL DE FISCALIZAÇÃO destes pseudos INVESTIMENTOS em nome disto ou daquilo, ainda, sem mais e com muito menos para a COMUNIDADE…

Todavia, entendo que não se pode esperar muito dos EDIS nestas questões, tendo em vista os INTERESSES focados nas ações mediadas pela POLICAGEM local e ponto quase final…

Na realidade, existem muitos interesses neste JOGO VICIADO que ocorre nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA faz anos e anos, ou seja, MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Entretanto, existe sempre aquela MINORIA que continua de PLANTÃO para uma movimentação CONTRÁRIA ao JOGO DO PODER PELO PODER EM NOME DO PODER…

Os diversos PROBLEMAS PROVINCIANOS continuam agitando todos os lados de um mesmo lado, entre os quais, a eterna FALTA DE REMÉDIOS, bem como, MÉDICOS/AS especializados/as, além de outros DESENCONTROS que se arrastam desde o PRIMEIRO MANDATO do BO.DO.QUIO, ainda, naquele outro tempo do tempo, era PINÓQUIO PROVINCIANO…

Mesmo assim, pode-se registrar que na FALTA DE PÃO e outras necessidades, a COMUNIDADE PROVINCIANA deverá se contentar com as ATIVIDADES CIRCENSES, porém, com “todo o respeito” aos artistas desta ARTE MILENAR…

Também, entendo que a MÍDIA local deverá ficar no seu CANTO DE SEMPRE, haja vista que sempre SOBRA algumas MIGALHAS para isto e mais aquilo quando se trata do famoso CALA A BOCA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]