Jardim Bela Vista recebe Meu Bairro em Ação no sábado (27)

Depois de dois anos sem poder realizar a ExpoVerde, a 30ª edição da festa está se aproximando. Como forma de comemorar os 30 anos da realização da exposição, serão 6 dias de festa e o início acontece na próxima terça-feira (30) até domingo, (4).

As estruturas estão sendo montadas para receber todos os expositores, seja no Pavilhão Principal que vai contar com a Área Comercial e, ainda, com as Flores e Plantas; na Área Externa que também é dedicada ao comércio e no Pavilhão do Agronegócio onde ficará os grandes animais.

Além disso, terá ainda a maquete sustentável, ela vai retratar todo o processo que é desenvolvido no Pátio de Compostagem que é mantido pela Prefeitura de Adamantina e, ainda, vai evidenciar a diferença entre as culturas que recebem o composto orgânico e as que não recebem.

Neste ano, a festa contará com a presença do Instituto Assistência ao Menor Adamantina Santo Cheraria (IAMA) e a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina na praça de alimentação na área das entidades.

O IAMA servirá dois tipos de espeto que são: espeto duplo (alcatra) e o espeto misto (contra filé + linguiça) e, ainda, terá como alternativa o costelão. O cardápio ainda conta com o acompanhamento de arroz, vinagrete e mandioca e bebidas.

Por sua vez, a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina estará na feira comercializando batata recheada com três sabores: strogonoff de carne; frango ao molho vermelho e cachorro quente (salsicha). Além disso, será vendido ainda sorvete, bebidas, própolis e o café do Frei.

A ExpoVerde ainda terá feira de grandes animais no Pavilhão do Agronegócio. A expectativa é que sejam expostos aproximadamente 60 animais entre bovinos e ovinos machos e fêmeas no Pavilhão do Agronegócio. Este ano, a Associação Brasileira de Criadores ZEBU (ABCZ) também confirmou presença.

Shows

Além de Wesley Safadão que sobe ao palco na terça-feira (30), na quarta-feira (31), Ana Castela; na quinta-feira (01), Luan Pereira; na sexta-feira (02) Teodoro & Sampaio; no sábado (03), Lauana Prado e encerrando a festa, Dudinha e Mariana com a Galinha Pintadinha no domingo (04).

“Estamos ansiosos para a realização da festa. A expectativa é extremamente positiva para um grande evento. Venham prestigiar, traga sua família e aproveite, pois a entrada é franca todos os dias!”, convida o presidente da Comissão Organizadora, Gustavo Taniguchi Rufino.

Horários de Funcionamento da ExpoVerde

Na terça-feira (30), a ExpoVerde abre a partir das 19h. De quarta a sábado, a exposição estará aberta das 9h às 17h. Das 17h às 19h, o recinto poliesportivo estará fechado e depois reabre às 19h. No domingo, a programação tem início às 9h sem horário de fechamento.

Cavalgada do Bem

Domingo (28), abrindo a ExpoVerde será realizada a Cavalgada do Bem, abrindo a 30ª edição da ExpoVerde 2022. Neste ano, a iniciativa, que é organizada por um grupo de voluntários, que destinará os recursos arrecadados para a Sociedade de São Vicente de Paulo (Vicentinos) e para a Casa da Sopa (Joanna de Angelis).

Os pontos de venda dos convites para o almoço da Cavalgada do Bem são: Carnes e Companhia; Florada Poços Artesianos; Centro de Equoterapia Passos que Curam; Conveniência do Luiz; Bar e Mercearia Nossa Senhora Aparecida no Jardim Ipiranga; Wizard; Casa de Carnes Adamantina; America Country; Entidades Casa da Sopa e Vicentinos e Stillo Modas.