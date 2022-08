Cacá Haddad recebe homenagem da Câmara por lançamento de livro

Foi realizada ontem (24) uma cerimônia na cidade de São Paulo com o objetivo de certificar os municípios que participam do Programa Município VerdeAzul. Adamantina ficou classificada em 25º lugar entre os 645 municípios do Estado no ciclo 2021 com 88.84 pontos.

Participaram da solenidade, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Thiago Benetão, William Bachega, engenheiro ambiental do município e Paula Hatsumura, interlocutora do município VerdeAzul em Adamantina

De acordo com o secretário da pasta, essa é a maior nota já recebida pelo município e entre as ações realizadas que resultaram na pontuação, está a contratação de mais técnicos em meio ambiente que realizam as atividades de fiscalização em torno da arborização urbana, entre outras atividades.

“Por meio disso houve um avanço considerável na nota, alcançando a pontuação de 88,94 pontos, ficando à frente de muitos municípios expressivos e mais desenvolvidos, alcançando a 25º colocação entre todos os 645 municípios do Estado”, afirma Benetão.

Entre as ações voltadas ao meio ambiente no município, estão: fiscalizações na arborização, atividades de reflorestamento, além dos projetos em torno da compostagem objetivam a melhoria da qualidade de vida da população, aliada à proteção do meio ambiente.

“A busca constante pela sustentabilidade é o pilar fundamental para a garantia dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações”, finaliza.