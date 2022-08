UNIMED comemora 28 anos em Adamantina

A Unimed acaba de completar seus 28 anos de forte atuação em Adamantina.

São mais de 6,5 mil vidas que estão sob os cuidados do maior e melhor plano de saúde da região, com pessoas que residem em Adamantina, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, Mariápolis, Parapuã, Pracinha, Sagres e Salmourão.

Como destaque, sua ampla estrutura profissional e de espaços dedicados aos cuidados com a saúde e bem-estar dos beneficiários.

Celebrando as quase três décadas em Adamantina, a Unimed celebra também as inovações, recente inauguração de seu moderno espaço do Centro Médico e outras melhorias.

Por trás de todo o trabalho, existe uma competente equipe que é gerida pelo atual presidente, dr. Antonio Carlos Borsato, vice-diretora dra. Maria Amélia Abdo Barreto e a diretora superintendente dra. Maria Amélia Bonfin, com a assistência dos conselhos administrativo, técnico e uma equipe de colaboradores.

A Unimed Adamantina fica na avenida Rio Branco, 258 – no centro da Cidade Joia. Contato: (18) 3502-4600. Acesse o site: www.unimedadamantina.com.br