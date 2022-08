Selar inicia Copa Seniors 50 anos de Futebol Médio no domingo

Unidades abordarão a importância da sustentabilidade de diferentes formas

Com o tema Turismo com Sustentabilidade, será realizada a 30ª ExpoVerde que acontece de 30 de agosto a 4 de setembro no Recinto Poliesportivo Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias.

As escolas EMEF Navarro de Andrade, EMEF Profª Teruyo Kikuta e EMEF Prof. Eurico Leite de Moraes estarão presentes na festa apresentando atividades que foram desenvolvidas pelos estudantes.

EMEF Navarro de Andrade

Mensalmente, os alunos da EMEF Navarro de Andrade participam do Programa Escola Sustentável, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA).

Tendo em vista a temática e a aproximação da feira, os alunos dos 4º anos da escola desenvolveram atividades que serão expostas. De acordo com a coordenadora do programa, Paula Hatsumura, ela apresentou o termo sustentabilidade e explicou a importância do conceito.

O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza, garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações.

“O termo sustentabilidade significa sustentar, defender, favorecer, apoiar e conservar. A sustentabilidade ambiental refere-se ao princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles pela sociedade”, explica.

Entre os exemplos que podem ser dados estão: economia de água e energia; preservação das florestas e da biodiversidade; uso de fontes energéticas renováveis; optar por produtos com embalagens retornáveis e separar corretamente os resíduos para a coleta seletiva.

“É uma ação importante o trabalho desenvolvido no ambiente escolar, pois vai despertar na criança o cuidado com o meio ambiente e a população poderá conhecer o que acontece em sala de aula”, afirma a diretora da EMEF Navarro de Andrade, Valéria Cristina de Souza Porfírio.





EMEF Profª Teruyo Kikuta

Incentivar as crianças a deixarem de lados as telas também é uma necessidade e a Secretaria de Educação está desenvolvendo o projeto em toda a rede de ensino do município que tem por título “A menina da cabeça quadrada”, nome de um livro infantil que tem o objetivo de estimular que os alunos tenham contato com as brincadeiras e jogos.

Para isso, estarão expostos brinquedos e jogos, que foram confeccionados pelos alunos com materiais recicláveis. A mesma temática também estará presente no desfile que acontece no dia 7 de setembro.

“Serão expostos bilboquê, pião, jogo da velha, 5 Marias, boliche. Todos esses jogos estão sendo preparados e serão utilizados não só na Expo como também nas escolas durante momentos recreativos e no recreio dirigido”, afirma a diretora da EMEF Profª Teruyo Kikuta, Fernanda Shimada.

EMEF Prof. Eurico Leite de Moraes

Já a EMEF Prof. Eurico Leite de Moraes levará para o estande o projeto desenvolvido na unidade que tem por tema “Eurico Reciclar com Amor”. De acordo com o diretor da unidade, Ricardo Mendes Antônio, os alunos levam para escola material reciclável, incluindo lixo eletrônico para que o descarte seja feito de maneira correta.

“Nós trabalhamos de forma pedagógica a necessidade d o destino correto para esses itens, qual o prejuízo causado à natureza quando do destino incorreto. No período diurno, alunos apresentarão o projeto para os visitantes. Em nosso estande ainda faremos a coleta de lixo eletrônico. Quem quiser, poderá fazer o descarte correto!”, afirma.

O Centro Paulo Souza, representado pela ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente e Engenheiro Herval Bellusci e a Fatec, estarão com um estande para apresentar os cursos e, ainda, incentivar um pré-cadastro já pensando na realização do processo seletivo para ingresso nas instituições.

Visitarão a feira os estudantes de toda a região durante o período do dia bem como as escolas do município.