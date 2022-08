Bandido é morto após roubo de veículo e troca de tiros com a Polícia Militar

Um roubo com troca de tiros e indivíduo morto depois de ser baleado aconteceu entre o final da noite dessa terça-feira (23) e madrugada de quarta-feira (24) em Bastos (SP). Segundo informações, um trio armado roubou uma família residente no Jardim Esplanada e na fuga, já na zona rural do município, ocorreu uma troca de tiros entre os acusados e a Polícia Militar. Um dos indivíduos, um jovem de 19 anos morador em Bastos, acabou baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um veículo e demais pertences roubados da família foram recuperados.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, por volta das 23h10 dessa terça feira (23), três indivíduos armados entraram em uma residência no Jardim Esplanada e, mediante de ameaças, roubaram dinheiro, joias, uma TV e vários outros pertences. Em seguida colocaram os produtos roubados em um veículo da vítima e fugiram tomando rumo ignorado. A Polícia Militar de Bastos foi acionada e, juntamente com a equipe da Força Tática de Tupã, iniciou o patrulhamento.

Consta ainda que durante patrulhamento pela estrada rural que liga o final da Avenida Gaspar Ricardo (área urbana) a Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), no trecho Bastos a Rancharia (SP), próximo a uma propriedade rural na Seção Fartura, ocorreu uma troca de tiros entre acusados e PM e um dos criminosos acabou sendo baleado e morto. Dois fugiram por uma mata existente nas proximidades e estão sendo procurados pela Polícia Militar. O veículo foi recuperado.

Atenderam a ocorrência os policiais militares cabo Miranda e soldado Aoqui, cabo Carlos Silva e cabo Cristina, equipe de Força Tática com o sargento Luis Rogério, cabo Avelaneda, soldado Vagner e soldado Mariotti. A Perícia Técnica e Corpo de Bombeiros também estiveram no local dos fatos.