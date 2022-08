Adamantinenses Izabela e Lucas Marcelino representarão o Brasil nos Jogos Sul-Americanos

Mais uma vez as ‘joias de Adamantina’ farão parte do Time Brasil em uma competição internacional. Izabela Rodrigue Das Silva e Lucas Marcelino dos Santos foram convocados pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) para a disputa da 13ª edição dos Jogos Desportivos Sul-Americanos, no Paraguai.

Os adamantinenses são destaques nacionais em suas modalidades e neste ano têm conquistado resultados expressivos.

Izabela, no lançamento de disco, é atleta do Iema/SP e esteve na final olímpica nos Jogos de Tóquio em 2021.

Lucas, no salto em distância, defende o Pinheiros/SP e volta a vestir as cores canarinho depois de três anos.

Os Sul-Americanos serão realizados neste ano na capital paraguaia, Assunção, entre os dias 12 e 15 de setembro.

Segundo a CbAt, nesta competição a comitiva brasileira será composta por 61 atletas, dos quais, 32 fazem parte da equipe masculina e 29 da feminina.