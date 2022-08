Cultura investe na recuperação de instrumentos sucateados

XVI CIC Universitário, XV CIC Júnior e XII CPC ocorrem de 24 a 27 de outubro de forma híbrida

Seguem abertas até o dia 16 de setembro as inscrições para submissão de trabalhos aos Congressos Científicos do Centro Universitário de Adamantina, edição 2022. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da UniFAI. Em 10 de outubro, serão divulgados os trabalhos aceitos para apresentação.

Agendados para ocorrer de 24 a 27 de outubro de forma presencial, no Câmpus II, os Congressos Científicos da UniFAI, organizados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ProPPG), têm como tema este ano “Evidências Científicas na Prática Profissional”.

Uma das novidades desta edição serão as palestras seguidas de mesas-redondas, por área de conhecimento, com profissionais renomados, transmitidas via YouTube da UniFAI Adamantina e telões ao lado do auditório Miguel Reale. Haverá concomitantemente diversos minicursos sendo oferecidos, além das tradicionais apresentações de trabalhos.

No CIC Júnior 2022 serão retomadas a VII Jornada de Lançamento de Foguetes e a V Jornada de Construção de Maquetes. O XVI CIC Universitário e o XII CPC terão quatro estruturas de trabalho disponíveis para submissão: trabalho científico, relato de caso, relato de experiência, e revisão de literatura, que poderão ser apresentados de forma oral ou pôster.

“Este ano o CIC chega de cara nova, com muitas novidades que a gente está preparando com carinho para os nossos alunos e para toda a comunidade acadêmica de Adamantina e região”, afirma a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

O 16º Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XVI CIC) é destinado a alunos de graduação, o 15º Congresso de Iniciação Científica é direcionado a estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico (XV CIC Júnior), e a 12ª edição do Congresso de Pesquisa Científica é voltada a graduados, professores e pesquisadores (XII CPC).

Palestra de abertura

Marcada para o dia 24 de outubro, às 20 horas, a palestra de abertura do Novo CIC UniFAI trará no formato on-line o cardiologista José Nunes de Alencar Neto, autor do “Manual de Medicina baseada em evidências”, publicado em 2021 pela editora Sanar, e de outros três livros técnicos e diversos artigos em revistas de alto impacto na área de eletrocardiografia e eletrofisiologia.

José de Alencar atua como preceptor da Residência Médica em Cardiologia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) e é médico no Pronto-Socorro do mesmo instituto.

Premiação

Os primeiros colocados de cada categoria dos Congressos Científicos receberão smartphones, bicicleta e fones de ouvido Bluetooth.

O edital com todas as regras de submissão está disponível no site fai.com.br/cic2022. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].